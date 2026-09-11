Top.Mail.Ru
Коляска-люлька для кукол красная с отделкой вишневый меланж 9619/цвeт№4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коляска-люлька для кукол красная с отделкой вишневый меланж 9619/цвeт№4

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коляска-люлька для кукол красная с отделкой вишневый меланж 9619/цвeт№4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коляска для куклы
Материал
металл/пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
2 160 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492594
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Melobo
Тип товара
Коляска для куклы
Материал
металл/пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
45
Комплектация
коляска, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х35х7
Вес, кг.
2.05

Описание товара Коляска-люлька для кукол красная с отделкой вишневый меланж 9619/цвeт№4

Классическая коляска-люлька для кукол Melobo придется по душе девочкам, которые любям играть с дочки-матери. Размер коляски: 45х36х58 см. Коляска для куклы выполнена в классическом стиле, имеет привлекательный дизайн.

Отзывы о товаре Коляска-люлька для кукол красная с отделкой вишневый меланж 9619/цвeт№4




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Melobo
Тип товара
Коляска для куклы
Материал
металл/пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
45
Комплектация
коляска, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Классическая коляска-люлька для кукол Melobo придется по душе девочкам, которые любям играть с дочки-матери. Размер коляски: 45х36х58 см. Коляска для куклы выполнена в классическом стиле, имеет привлекательный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коляска-люлька для кукол красная с отделкой вишневый меланж 9619/цвeт№4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...