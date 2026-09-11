Дом для кукол Огонек "Дачный дом" арт.С-1360
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%2 640 руб. 4 556 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511289
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
домик, шторы 3 комплекта, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х27х15
Вес, кг.
3.4
Описание товара Дом для кукол Огонек "Дачный дом" арт.С-1360
Компактный домик для кукол, который можно легко взять с собой на дачу или в путешествие. Высота кукольного домика 47 см, что позволяет перевозить игрушку в машине в собранном виде. Дом для кукол подходит для игр с куклами Барби и Monster High. Внимание! Куклы в комплект не входят и приобретаются отдельно!
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Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
домик, шторы 3 комплекта, упаковка
Страна производитель
Китай
Компактный домик для кукол, который можно легко взять с собой на дачу или в путешествие. Высота кукольного домика 47 см, что позволяет перевозить игрушку в машине в собранном виде. Дом для кукол подходит для игр с куклами Барби и Monster High. Внимание! Куклы в комплект не входят и приобретаются отдельно!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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