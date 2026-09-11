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Набор Форма "Светофор с дорожными знаками" С-159-Ф купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор Форма "Светофор с дорожными знаками" С-159-Ф

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Набор Форма &quot;Светофор с дорожными знаками&quot; С-159-Ф - фото 1
Набор Форма &quot;Светофор с дорожными знаками&quot; С-159-Ф - фото 2
Набор Форма &quot;Светофор с дорожными знаками&quot; С-159-Ф - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор Форма &quot;Светофор с дорожными знаками&quot; С-159-Ф - фото 1
  • Набор Форма &quot;Светофор с дорожными знаками&quot; С-159-Ф - фото 2
  • Набор Форма &quot;Светофор с дорожными знаками&quot; С-159-Ф - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
810 руб.  1 394 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511278
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Характеристики

Бренд
Форма
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
светофор, 14 дорожных знаков
Материал
пластик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х10
Вес, г.
400

Описание товара Набор Форма "Светофор с дорожными знаками" С-159-Ф

Набор содержит светофор механический и 14 дорожных знаков, высотой 15см. 9 знаков поставляется в разобранном состоянии. Наклейки изготовлены из высококачественной пленки, допускающей возможность переклеивания в случае неудачной попытки. При нажатии кнопки светофора сигналы переключаются.

Отзывы о товаре Набор Форма "Светофор с дорожными знаками" С-159-Ф




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Характеристики
Бренд
Форма
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
светофор, 14 дорожных знаков
Материал
пластик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Набор содержит светофор механический и 14 дорожных знаков, высотой 15см. 9 знаков поставляется в разобранном состоянии. Наклейки изготовлены из высококачественной пленки, допускающей возможность переклеивания в случае неудачной попытки. При нажатии кнопки светофора сигналы переключаются.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор Форма "Светофор с дорожными знаками" С-159-Ф - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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