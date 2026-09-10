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Набор игрушечных строительных инструментов (12 предм)в ящике 50388 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор игрушечных строительных инструментов (12 предм)в ящике 50388

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Набор игрушечных строительных инструментов (12 предм)в ящике 50388
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
3 340 руб.  7 004 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458500
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
инструменты (12 шт.), чемоданчик, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х6
Вес, кг.
1.1

Описание товара Набор игрушечных строительных инструментов (12 предм)в ящике 50388

Теперь ребенок сможет подражать своему отцу и вместе с ним чинить, крутить с помощью инструментов. Удобный чемоданчик включает в себя 12 аксессуаров, необходимых для маленького мастера, в комплект входят: отвертка, молоток, гаечный ключ, рожковый ключ, разводной ключ, дрель, пилу, плоскогубцы, торцовый ключ, монтажный шпатель, щипцы. Все в удобной деревянной коробке, выполненной из лакированного дерева, окрашенной безопасными для ребенка красками в яркие цвета, которые порадуют любого пользователя.

Отзывы о товаре Набор игрушечных строительных инструментов (12 предм)в ящике 50388




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
инструменты (12 шт.), чемоданчик, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Описание
Теперь ребенок сможет подражать своему отцу и вместе с ним чинить, крутить с помощью инструментов. Удобный чемоданчик включает в себя 12 аксессуаров, необходимых для маленького мастера, в комплект входят: отвертка, молоток, гаечный ключ, рожковый ключ, разводной ключ, дрель, пилу, плоскогубцы, торцовый ключ, монтажный шпатель, щипцы. Все в удобной деревянной коробке, выполненной из лакированного дерева, окрашенной безопасными для ребенка красками в яркие цвета, которые порадуют любого пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор игрушечных строительных инструментов (12 предм)в ящике 50388 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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