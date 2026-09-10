Набор игрушечных строительных инструментов (12 предм)в ящике 50388
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%3 340 руб. 7 004 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 458500
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
инструменты (12 шт.), чемоданчик, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х6
Вес, кг.
1.1
Описание товара Набор игрушечных строительных инструментов (12 предм)в ящике 50388
Теперь ребенок сможет подражать своему отцу и вместе с ним чинить, крутить с помощью инструментов. Удобный чемоданчик включает в себя 12 аксессуаров, необходимых для маленького мастера, в комплект входят: отвертка, молоток, гаечный ключ, рожковый ключ, разводной ключ, дрель, пилу, плоскогубцы, торцовый ключ, монтажный шпатель, щипцы. Все в удобной деревянной коробке, выполненной из лакированного дерева, окрашенной безопасными для ребенка красками в яркие цвета, которые порадуют любого пользователя.
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Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
инструменты (12 шт.), чемоданчик, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Теперь ребенок сможет подражать своему отцу и вместе с ним чинить, крутить с помощью инструментов. Удобный чемоданчик включает в себя 12 аксессуаров, необходимых для маленького мастера, в комплект входят: отвертка, молоток, гаечный ключ, рожковый ключ, разводной ключ, дрель, пилу, плоскогубцы, торцовый ключ, монтажный шпатель, щипцы. Все в удобной деревянной коробке, выполненной из лакированного дерева, окрашенной безопасными для ребенка красками в яркие цвета, которые порадуют любого пользователя.
Набор игрушечных строительных инструментов (12 предм)в ящике 50388 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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