Домик для зверей (в сеточке)

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
800 руб.
1 411
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494260
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Развивающая игрушка для детей до 3-х лет в виде домика. На крыше домика 6 отверстий-пазлов в форме разных зверюшек, куда малыш подбирает и вкладывает соответствующие фигурки. У домика есть 3 дверки с замками, и чтобы открыть их и достать зверюшек, ребенок подбирает ключики по цвету и форме замка. Наклейки с животными на фигурки малыш наклеит сам. На крыше предусмотрена ручка для удобства перемещения домика. Домики развивающие рекомендуются для развития детей до 3-х лет, а также детям в дошкольных учреждениях образования, поскольку игра с ними развивает цветовосприятие, логику, память, а также мелкую моторику рук. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
Развивающая игрушка для детей до 3-х лет в виде домика. На крыше домика 6 отверстий-пазлов в форме разных зверюшек, куда малыш подбирает и вкладывает соответствующие фигурки. У домика есть 3 дверки с замками, и чтобы открыть их и достать зверюшек, ребенок подбирает ключики по цвету и форме замка. Наклейки с животными на фигурки малыш наклеит сам. На крыше предусмотрена ручка для удобства перемещения домика. Домики развивающие рекомендуются для развития детей до 3-х лет, а также детям в дошкольных учреждениях образования, поскольку игра с ними развивает цветовосприятие, логику, память, а также мелкую моторику рук. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
Домик для зверей (в сеточке) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Домик для зверей (в сеточке)