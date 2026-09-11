Термос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (1,5 литра), стальной
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Характеристики
Тип товара
Термос универсальный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%1 580 руб. 3 439 руб.
В наличии
Код товара: 506457
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 580 руб. -54%
3 439 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термос универсальный
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1.5
Особенности
двойная чаша
Применение
универсальный
Сохранение температуры в часах
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х12х12
Вес, г.
944
Описание товара Термос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (1,5 литра), стальной
Универсальный термос Relaxika 201 с двойной пробкой и двойной чашей подходит для еды и напитков, обладает высокими показателями удержания температуры. Крышку термоса можно использовать как чашку или миску, также в комплекте дополнительная чаша.
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
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Бренд
Тип товара
Термос универсальный
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1.5
Особенности
двойная чаша
Применение
универсальный
Сохранение температуры в часах
34
Страна производитель
Китай
Универсальный термос Relaxika 201 с двойной пробкой и двойной чашей подходит для еды и напитков, обладает высокими показателями удержания температуры. Крышку термоса можно использовать как чашку или миску, также в комплекте дополнительная чаша.
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос универсальный (для еды и напитков) Relaxika 201 (1,5 литра), стальной - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1580 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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