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Термос Biostal NB-1000-2 1 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Biostal NB-1000-2 1 л

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
  • Термос Biostal NB-1000-2 1 л - фото 1
  • Термос Biostal NB-1000-2 1 л - фото 2
  • Термос Biostal NB-1000-2 1 л - фото 3
  • Термос Biostal NB-1000-2 1 л - фото 4
  • Термос Biostal NB-1000-2 1 л - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 590 руб.  2 466 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 437669
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal NB-1000-2 1 л
1 590 руб. -36%
2 466 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1
Особенности
вакуумный, кнопка-клапан, крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х9х9
Вес, г.
690

Описание товара Термос Biostal NB-1000-2 1 л

Термос с узким горлом NВ-1000-2 ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован двумя пробками. Пробка без кнопки надёжна в эксплуатации и позволяет дольше сохранять нужную температуру напитка. Пробка с кнопкой удобна в использовании и даёт возможность налить напиток, не откручивая пробку.

Отзывы о товаре Термос Biostal NB-1000-2 1 л




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1
Особенности
вакуумный, кнопка-клапан, крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
32
Страна производитель
Китай
Описание
Термос с узким горлом NВ-1000-2 ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован двумя пробками. Пробка без кнопки надёжна в эксплуатации и позволяет дольше сохранять нужную температуру напитка. Пробка с кнопкой удобна в использовании и даёт возможность налить напиток, не откручивая пробку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NB-1000-2 1 л - этот товар вы можете купить по цене 1590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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