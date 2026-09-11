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Флешка A-Data DashDrive UV128 32Gb USB 3.0 Blue (AUV128-32G-RBE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка A-Data DashDrive UV128 32Gb USB 3.0 Blue (AUV128-32G-RBE)

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Флешка A-Data DashDrive UV128 32Gb USB 3.0 Blue (AUV128-32G-RBE)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
660 руб.  870 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501679
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флешка A-Data DashDrive UV128 32Gb USB 3.0 Blue (AUV128-32G-RBE)
660 руб. -24%
870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х6х2
Вес, г.
15

Описание товара Флешка A-Data DashDrive UV128 32Gb USB 3.0 Blue (AUV128-32G-RBE)

Память USB 3.1 Flash A-Data 32 Gb AUV128-32G-RBE Black внешне характеризуется удобным устройством, преимущество которого заключается в выдвижном USB-разъеме, который полностью устраняет потребность в крышке. К этому стоит добавить и про матовый корпус, который не боится грязи и царапин. Специальное отверстие сделано для того, чтобы надеть ремешок и флэш-память можно присоединить к брелку с ключами. Его вес небольшой, поэтому ощущения дискомфорта не возникнет. USB 3.1 Flash A-Data 32 Gb AUV128-32G-RBE Black имеет достаточно привлекательную внешность по причине наличия двух цветов на своем корпусе, но нужно помнить и про такой признак как надежность хранения информации, которая расположена на флэш-карте. О возможной потере информации переживать не стоит: модель надежно сохранит ваши данные. Интерфейс 3.1 позволяет обмениваться информацией на очень высокой скорости, а 32 гигабайта – это то, чем вы всегда сможете воспользоваться, если примите решение купить данное устройство, поскольку на нем можно хранить много информации как рабочего, так и развлекательного направления.

Отзывы о товаре Флешка A-Data DashDrive UV128 32Gb USB 3.0 Blue (AUV128-32G-RBE)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Описание
Память USB 3.1 Flash A-Data 32 Gb AUV128-32G-RBE Black внешне характеризуется удобным устройством, преимущество которого заключается в выдвижном USB-разъеме, который полностью устраняет потребность в крышке. К этому стоит добавить и про матовый корпус, который не боится грязи и царапин. Специальное отверстие сделано для того, чтобы надеть ремешок и флэш-память можно присоединить к брелку с ключами. Его вес небольшой, поэтому ощущения дискомфорта не возникнет. USB 3.1 Flash A-Data 32 Gb AUV128-32G-RBE Black имеет достаточно привлекательную внешность по причине наличия двух цветов на своем корпусе, но нужно помнить и про такой признак как надежность хранения информации, которая расположена на флэш-карте. О возможной потере информации переживать не стоит: модель надежно сохранит ваши данные. Интерфейс 3.1 позволяет обмениваться информацией на очень высокой скорости, а 32 гигабайта – это то, чем вы всегда сможете воспользоваться, если примите решение купить данное устройство, поскольку на нем можно хранить много информации как рабочего, так и развлекательного направления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка A-Data DashDrive UV128 32Gb USB 3.0 Blue (AUV128-32G-RBE) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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