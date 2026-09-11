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Характеристики
Тип товара
Компрессоры автомобильные
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 499815
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Описание товара Компрессор автомобильный Berkut SPEC-2M 40л/мин шланг 0.6м
BERKUT SPEC-2M – это мощный производительный автомобильный компрессор с электронным управлением, который интегрирован в стильный металлический кофр. Устройство оборудовано цифровым манометром с подсветкой, который служит для контроля давления во время накачивания колес, а также для автоматического отключения компрессора при достижении заданного уровня давления. Компрессор подключается к бортовой сети автомобиля через гнездо прикуривателя, а соединение с ниппелем шины производится за счет быстронакидного наконечника. В SPEC-2M реализована встроенная система охлаждения, благодаря которой компрессор может работать непрерывно без перегрева.
BERKUT SPEC-2M – это мощный производительный автомобильный компрессор с электронным управлением, который интегрирован в стильный металлический кофр. Устройство оборудовано цифровым манометром с подсветкой, который служит для контроля давления во время накачивания колес, а также для автоматического отключения компрессора при достижении заданного уровня давления. Компрессор подключается к бортовой сети автомобиля через гнездо прикуривателя, а соединение с ниппелем шины производится за счет быстронакидного наконечника. В SPEC-2M реализована встроенная система охлаждения, благодаря которой компрессор может работать непрерывно без перегрева.
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