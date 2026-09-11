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Компрессор автомобильный Berkut SPEC-2M 40л/мин шланг 0.6м купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор автомобильный Berkut SPEC-2M 40л/мин шланг 0.6м

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Автомобильный компрессор Berkut SPEC-2M 40л/мин шланг 0.6м - фото 1
Автомобильный компрессор Berkut SPEC-2M 40л/мин шланг 0.6м - фото 2
Автомобильный компрессор Berkut SPEC-2M 40л/мин шланг 0.6м - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессоры автомобильные
  • Автомобильный компрессор Berkut SPEC-2M 40л/мин шланг 0.6м - фото 1
  • Автомобильный компрессор Berkut SPEC-2M 40л/мин шланг 0.6м - фото 2
  • Автомобильный компрессор Berkut SPEC-2M 40л/мин шланг 0.6м - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499815
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Характеристики

Бренд
BERKUT
Тип товара
Компрессоры автомобильные
Размеры в упаковке, см
28х22х15
Вес, кг.
1.98

Описание товара Компрессор автомобильный Berkut SPEC-2M 40л/мин шланг 0.6м

BERKUT SPEC-2M – это мощный производительный автомобильный компрессор с электронным управлением, который интегрирован в стильный металлический кофр. Устройство оборудовано цифровым манометром с подсветкой, который служит для контроля давления во время накачивания колес, а также для автоматического отключения компрессора при достижении заданного уровня давления. Компрессор подключается к бортовой сети автомобиля через гнездо прикуривателя, а соединение с ниппелем шины производится за счет быстронакидного наконечника. В SPEC-2M реализована встроенная система охлаждения, благодаря которой компрессор может работать непрерывно без перегрева.

Отзывы о товаре Компрессор автомобильный Berkut SPEC-2M 40л/мин шланг 0.6м




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Характеристики
Бренд
BERKUT
Тип товара
Компрессоры автомобильные
Описание
BERKUT SPEC-2M – это мощный производительный автомобильный компрессор с электронным управлением, который интегрирован в стильный металлический кофр. Устройство оборудовано цифровым манометром с подсветкой, который служит для контроля давления во время накачивания колес, а также для автоматического отключения компрессора при достижении заданного уровня давления. Компрессор подключается к бортовой сети автомобиля через гнездо прикуривателя, а соединение с ниппелем шины производится за счет быстронакидного наконечника. В SPEC-2M реализована встроенная система охлаждения, благодаря которой компрессор может работать непрерывно без перегрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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