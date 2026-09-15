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Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный уцененный (гарантия 14 дней) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный уцененный (гарантия 14 дней)

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Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный уцененный (гарантия 14 дней) - фото 1
Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный уцененный (гарантия 14 дней) - фото 2
Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный уцененный (гарантия 14 дней) - фото 3
Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный уцененный (гарантия 14 дней) - фото 4
Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный уцененный (гарантия 14 дней) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессоры
  • Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный уцененный (гарантия 14 дней) - фото 1
  • Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный уцененный (гарантия 14 дней) - фото 2
  • Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный уцененный (гарантия 14 дней) - фото 3
  • Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный уцененный (гарантия 14 дней) - фото 4
  • Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный уцененный (гарантия 14 дней) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 880 руб. 
Начислим 287 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 497875
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный уцененный (гарантия 14 дней)
17 880 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Компрессоры
Вес, кг.
36.5

Описание товара Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный уцененный (гарантия 14 дней)

Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный
Причина уценки: поврежден радиатор.
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: поврежден радиатор.
Спецификация:

  • Тип двигателя    электрический
  • Количество цилиндров компрессора    2
  • Количество ступеней сжатия    1
  • Поршневой компрессор    
  • Производительность на входе 400 л/мин    
  • Коаксиальный (прямой) привод    
  • Давление 8 бар    
  • 220 В    
  • Максимальное число оборотов 2850 об/мин    
  • Вес 36 кг
Комплектация: компрессор, колеса, крепеж, руководство, коробка.
 



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Отзывы о товаре Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный уцененный (гарантия 14 дней)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Компрессоры
Описание
Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный
Причина уценки: поврежден радиатор.
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: поврежден радиатор.
Спецификация:
  • Тип двигателя    электрический
  • Количество цилиндров компрессора    2
  • Количество ступеней сжатия    1
  • Поршневой компрессор    
  • Производительность на входе 400 л/мин    
  • Коаксиальный (прямой) привод    
  • Давление 8 бар    
  • 220 В    
  • Максимальное число оборотов 2850 об/мин    
  • Вес 36 кг
Комплектация: компрессор, колеса, крепеж, руководство, коробка.
 


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Компрессор поршневой Patriot VX 50-402 масляный уцененный (гарантия 14 дней) - по цене 17880 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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