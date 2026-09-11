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Компрессор поршневой Metabo Basic 250-24 W (601533000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор поршневой Metabo Basic 250-24 W (601533000)

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Компрессор поршневой Metabo Basic 250-24 W (601533000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 81806
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Компрессор масляный
Размеры в упаковке, см
75х71х36
Вес, кг.
27

Описание товара Компрессор поршневой Metabo Basic 250-24 W (601533000)

Масляный компрессор Metabo Basic 250-24 W 601533000 разработан для получения сжатого воздуха с последующей его подачей в пневмоинструмент. Двигатель компрессора закрыт специальным кожухом, который предотвращает его повреждение и загрязнение.



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Отзывы о товаре Компрессор поршневой Metabo Basic 250-24 W (601533000)




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Компрессор масляный
Описание
Масляный компрессор Metabo Basic 250-24 W 601533000 разработан для получения сжатого воздуха с последующей его подачей в пневмоинструмент. Двигатель компрессора закрыт специальным кожухом, который предотвращает его повреждение и загрязнение.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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