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Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2

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Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 1
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 2
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 3
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 4
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 5
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 6
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 7
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 8
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 9
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 10
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 11
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 12
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 13
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 1
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 2
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 3
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 4
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 5
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 6
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 7
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 8
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 9
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 10
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 11
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 12
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 13
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 230 руб. 
Начислим 484 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 265987
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2
30 230 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Мощность, Вт
2199
Высота, см
69.8
Ширина, см
42.5
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х69х43
Вес, кг.
51.4

Описание товара Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2

Воздушный поршневой масляный компрессор ЗУБР Профессионал 360л/мин, 50л, 10Атм, 2200Вт, 220В ЗКПМ-360-50-Р-2.2 предназначен для выработки сжатого воздуха. Силовой агрегат относится к профессиональному классу и подходит для длительной интенсивной эксплуатации. Компрессор подходит для использования на производстве, в строительстве, при ремонте для обеспечения пневматического инструмента. Высокая производительность, возможность подключения двух инструментов, раздельно регулировать расход воздуха через каждый и автоматический режим работы изделия позволяют работать без простоев и ручных переключений. При правильной эксплуатации в соответствии с рекомендациями производителя ресурс данных компрессоров составит не менее 7200 часов*. * на основании результатов испытаний лаборатории компании АО «ЗУБР ОВК»



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Отзывы о товаре Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой ременной
Тип привода
ременной
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
масляный
Мощность, Вт
2199
Высота, см
69.8
Ширина, см
42.5
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
10
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Воздушный поршневой масляный компрессор ЗУБР Профессионал 360л/мин, 50л, 10Атм, 2200Вт, 220В ЗКПМ-360-50-Р-2.2 предназначен для выработки сжатого воздуха. Силовой агрегат относится к профессиональному классу и подходит для длительной интенсивной эксплуатации. Компрессор подходит для использования на производстве, в строительстве, при ремонте для обеспечения пневматического инструмента. Высокая производительность, возможность подключения двух инструментов, раздельно регулировать расход воздуха через каждый и автоматический режим работы изделия позволяют работать без простоев и ручных переключений. При правильной эксплуатации в соответствии с рекомендациями производителя ресурс данных компрессоров составит не менее 7200 часов*. * на основании результатов испытаний лаборатории компании АО «ЗУБР ОВК»


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-360-50-Р-2.2 - купить по цене 30230 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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