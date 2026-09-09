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Компрессор Patriot WO 24-160 525306375 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор Patriot WO 24-160 525306375

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Компрессор Patriot WO 24-160 525306375 - фото 1
Компрессор Patriot WO 24-160 525306375 - фото 2
Компрессор Patriot WO 24-160 525306375 - фото 3
Компрессор Patriot WO 24-160 525306375 - фото 4
Компрессор Patriot WO 24-160 525306375 - фото 5
Компрессор Patriot WO 24-160 525306375 - фото 6
Компрессор Patriot WO 24-160 525306375 - фото 7
Компрессор Patriot WO 24-160 525306375 - фото 8
Компрессор Patriot WO 24-160 525306375 - фото 9
Компрессор Patriot WO 24-160 525306375 - фото 10
Компрессор Patriot WO 24-160 525306375 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
коаксильный
  • Компрессор Patriot WO 24-160 525306375 - фото 1
  • Компрессор Patriot WO 24-160 525306375 - фото 2
  • Компрессор Patriot WO 24-160 525306375 - фото 3
  • Компрессор Patriot WO 24-160 525306375 - фото 4
  • Компрессор Patriot WO 24-160 525306375 - фото 5
  • Компрессор Patriot WO 24-160 525306375 - фото 6
  • Компрессор Patriot WO 24-160 525306375 - фото 7
  • Компрессор Patriot WO 24-160 525306375 - фото 8
  • Компрессор Patriot WO 24-160 525306375 - фото 9
  • Компрессор Patriot WO 24-160 525306375 - фото 10
  • Компрессор Patriot WO 24-160 525306375 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 182031
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
коаксильный
Производительность
160
Питание электрического двигателя
230 В
Высота, см
57
Ширина, см
25
Объем ресивера, л
24
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х52х25
Вес, кг.
19.3

Описание товара Компрессор Patriot WO 24-160 525306375

Компрессор Patriot WO 24-160 принадлежит к поршневому безмасляному типу. В данное оборудование установлен коаксиальный привод. Объем используемого в нем ресивера – 24 литра. Компрессор Patriot WO 24-160 выступает в виде источника сжатого воздуха. В дальнейшем к нему можно подключить различное пневматическое оборудование. Обеспечивается полноценно функционирование инструментов, можно выполнять необходимые работы с ними.



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Отзывы о товаре Компрессор Patriot WO 24-160 525306375




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
коаксильный
Производительность
160
Питание электрического двигателя
230 В
Высота, см
57
Ширина, см
25
Объем ресивера, л
24
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор Patriot WO 24-160 принадлежит к поршневому безмасляному типу. В данное оборудование установлен коаксиальный привод. Объем используемого в нем ресивера – 24 литра. Компрессор Patriot WO 24-160 выступает в виде источника сжатого воздуха. В дальнейшем к нему можно подключить различное пневматическое оборудование. Обеспечивается полноценно функционирование инструментов, можно выполнять необходимые работы с ними.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Отзывы


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