Top.Mail.Ru
Компрессор воздушный DENZEL 58171, DLC1300/24 безмасляный 1,3 кВт, 24 литра, 206 л/мин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Компрессор воздушный DENZEL 58171, DLC1300/24 безмасляный 1,3 кВт, 24 литра, 206 л/мин

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Компрессор воздушный DENZEL 58171, DLC1300/24 безмасляный 1,3 кВт, 24 литра, 206 л/мин - фото 1
Компрессор воздушный DENZEL 58171, DLC1300/24 безмасляный 1,3 кВт, 24 литра, 206 л/мин - фото 2
Компрессор воздушный DENZEL 58171, DLC1300/24 безмасляный 1,3 кВт, 24 литра, 206 л/мин - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
  • Компрессор воздушный DENZEL 58171, DLC1300/24 безмасляный 1,3 кВт, 24 литра, 206 л/мин - фото 1
  • Компрессор воздушный DENZEL 58171, DLC1300/24 безмасляный 1,3 кВт, 24 литра, 206 л/мин - фото 2
  • Компрессор воздушный DENZEL 58171, DLC1300/24 безмасляный 1,3 кВт, 24 литра, 206 л/мин - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 000 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745456
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Компрессор воздушный DENZEL 58171, DLC1300/24 безмасляный 1,3 кВт, 24 литра, 206 л/мин
10 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
1300
Высота, см
0
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
24
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х57х26
Вес, кг.
22.51

Описание товара Компрессор воздушный DENZEL 58171, DLC1300/24 безмасляный 1,3 кВт, 24 литра, 206 л/мин

Компрессор Denzel — поршневой безмасляный агрегат с прямым коаксиальным приводом для стабильной подачи сжатого воздуха. Производительность 206 л/мин и максимальное давление 8 бар позволяют уверенно справляться с задачами, где важны рабочий запас и равномерная подача воздуха. Ресивер объёмом 24 л помогает поддерживать необходимый запас сжатого воздуха, а мощность 1300 Вт обеспечивает эффективную работу электрического двигателя. Безмасляная конструкция не требует использования масла в системе смазки, что делает эксплуатацию проще. Один цилиндр — практичная и понятная конструкция без лишней сложности. Компрессор работает от аккумулятора, весит 51 кг и подойдёт для задач, где требуется производительный безмасляный компрессор с давлением до 8 бар.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Компрессор воздушный DENZEL 58171, DLC1300/24 безмасляный 1,3 кВт, 24 литра, 206 л/мин




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
коаксильный (прямой)
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
1300
Высота, см
0
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Развернуть
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
24
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор Denzel — поршневой безмасляный агрегат с прямым коаксиальным приводом для стабильной подачи сжатого воздуха. Производительность 206 л/мин и максимальное давление 8 бар позволяют уверенно справляться с задачами, где важны рабочий запас и равномерная подача воздуха. Ресивер объёмом 24 л помогает поддерживать необходимый запас сжатого воздуха, а мощность 1300 Вт обеспечивает эффективную работу электрического двигателя. Безмасляная конструкция не требует использования масла в системе смазки, что делает эксплуатацию проще. Один цилиндр — практичная и понятная конструкция без лишней сложности. Компрессор работает от аккумулятора, весит 51 кг и подойдёт для задач, где требуется производительный безмасляный компрессор с давлением до 8 бар.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор воздушный DENZEL 58171, DLC1300/24 безмасляный 1,3 кВт, 24 литра, 206 л/мин – стоимость товара 10000 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...