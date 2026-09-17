Компрессор воздушный DENZEL 58171, DLC1300/24 безмасляный 1,3 кВт, 24 литра, 206 л/мин
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Характеристики
Описание товара Компрессор воздушный DENZEL 58171, DLC1300/24 безмасляный 1,3 кВт, 24 литра, 206 л/мин
Компрессор Denzel — поршневой безмасляный агрегат с прямым коаксиальным приводом для стабильной подачи сжатого воздуха. Производительность 206 л/мин и максимальное давление 8 бар позволяют уверенно справляться с задачами, где важны рабочий запас и равномерная подача воздуха. Ресивер объёмом 24 л помогает поддерживать необходимый запас сжатого воздуха, а мощность 1300 Вт обеспечивает эффективную работу электрического двигателя. Безмасляная конструкция не требует использования масла в системе смазки, что делает эксплуатацию проще. Один цилиндр — практичная и понятная конструкция без лишней сложности. Компрессор работает от аккумулятора, весит 51 кг и подойдёт для задач, где требуется производительный безмасляный компрессор с давлением до 8 бар.
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Отзывы о товаре Компрессор воздушный DENZEL 58171, DLC1300/24 безмасляный 1,3 кВт, 24 литра, 206 л/мин