Top.Mail.Ru
Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный - фото 1
Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный - фото 2
Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный - фото 3
Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный - фото 4
Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный - фото 5
Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный - фото 6
Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный - фото 7
Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный - фото 8
Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный - фото 9
Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессоры
  • Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный - фото 1
  • Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный - фото 2
  • Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный - фото 3
  • Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный - фото 4
  • Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный - фото 5
  • Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный - фото 6
  • Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный - фото 7
  • Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный - фото 8
  • Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный - фото 9
  • Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394131
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Компрессоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х35х32
Вес, кг.
10.6

Описание товара Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный

Поршневой безмасляный компрессор PATRIOT WO 6-180 525301910 обеспечивает высокую скорость накачивания воздуха при минимальном уровне шума. Это обеспечивает комфортную эксплуатацию в помещениях - в мастерских, в гараже. Модель оснащена прочным ресивером, который снижает нагрузку на двигатель при частых включениях.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Компрессоры
Страна производитель
Китай
Описание
Поршневой безмасляный компрессор PATRIOT WO 6-180 525301910 обеспечивает высокую скорость накачивания воздуха при минимальном уровне шума. Это обеспечивает комфортную эксплуатацию в помещениях - в мастерских, в гараже. Модель оснащена прочным ресивером, который снижает нагрузку на двигатель при частых включениях.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор поршневой Patriot WO 6-180 безмасляный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...