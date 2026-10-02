Top.Mail.Ru
Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Компрессор Denzel DK1500/24 (58063)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 1
Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 2
Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 3
Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 4
Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 5
Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 6
Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 7
Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 8
Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 9
Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 10
Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 11
Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 12
Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 13
Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 14
Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 15
Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 16
Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 17
Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 18
Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 19
Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
асинхронный
Тип смазки
масляный
  • Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 1
  • Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 2
  • Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 3
  • Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 4
  • Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 5
  • Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 6
  • Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 7
  • Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 8
  • Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 9
  • Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 10
  • Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 11
  • Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 12
  • Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 13
  • Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 14
  • Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 15
  • Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 16
  • Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 17
  • Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 18
  • Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 19
  • Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 274413
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Компрессор Denzel DK1500/24 (58063)
9 990 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
асинхронный
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
1500
Высота, см
58
Количество цилиндров
1
Ширина, см
30
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
24
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х71х36
Вес, кг.
49.68

Описание товара Компрессор Denzel DK1500/24 (58063)

Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 X-PRO 58063 мощностью 1,5 кВт и производительностью 230 л/мин, с ресивером объемом 24 л, используется для обеспечения работоспособности пневмоинструмента. Позволяет подкачивать колеса, проводить покрасочные работы, отмывать садовые дорожки, продувать систему полива после летнего использования и выполнять ряд других задач. Снижает затраты на электроэнергию при большом объеме проводимых работ. Будет полезен в мастерской и автосервисе, пригодится для частного использования.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Компрессор Denzel DK1500/24 (58063)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
асинхронный
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
1500
Высота, см
58
Количество цилиндров
1
Ширина, см
30
Количество ступеней сжатия
1
Развернуть
Объем ресивера, л
24
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание
Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 X-PRO 58063 мощностью 1,5 кВт и производительностью 230 л/мин, с ресивером объемом 24 л, используется для обеспечения работоспособности пневмоинструмента. Позволяет подкачивать колеса, проводить покрасочные работы, отмывать садовые дорожки, продувать систему полива после летнего использования и выполнять ряд других задач. Снижает затраты на электроэнергию при большом объеме проводимых работ. Будет полезен в мастерской и автосервисе, пригодится для частного использования.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...