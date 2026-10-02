Компрессор Denzel DK1500/24 (58063)
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Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
асинхронный
Тип смазки
масляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб.
В наличии
Код товара: 274413
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 990 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
асинхронный
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
1500
Высота, см
58
Количество цилиндров
1
Ширина, см
30
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
24
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х71х36
Вес, кг.
49.68
Описание товара Компрессор Denzel DK1500/24 (58063)
Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 X-PRO 58063 мощностью 1,5 кВт и производительностью 230 л/мин, с ресивером объемом 24 л, используется для обеспечения работоспособности пневмоинструмента. Позволяет подкачивать колеса, проводить покрасочные работы, отмывать садовые дорожки, продувать систему полива после летнего использования и выполнять ряд других задач. Снижает затраты на электроэнергию при большом объеме проводимых работ. Будет полезен в мастерской и автосервисе, пригодится для частного использования.
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Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
асинхронный
Тип смазки
масляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
1500
Высота, см
58
Количество цилиндров
1
Ширина, см
30
Количество ступеней сжатия
1
Развернуть
Объем ресивера, л
24
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 X-PRO 58063 мощностью 1,5 кВт и производительностью 230 л/мин, с ресивером объемом 24 л, используется для обеспечения работоспособности пневмоинструмента. Позволяет подкачивать колеса, проводить покрасочные работы, отмывать садовые дорожки, продувать систему полива после летнего использования и выполнять ряд других задач. Снижает затраты на электроэнергию при большом объеме проводимых работ. Будет полезен в мастерской и автосервисе, пригодится для частного использования.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Компрессор Denzel DK1500/24 (58063) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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