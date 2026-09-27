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Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин

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Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 1
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 2
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 3
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 4
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 5
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 6
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 7
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 8
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 9
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 10
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 11
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 12
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 13
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 14
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 15
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 16
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 17
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 18
Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 1
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 2
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 3
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 4
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 5
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 6
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 7
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 8
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 9
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 10
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 11
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 12
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 13
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 14
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 15
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 16
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 17
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 18
  • Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745450
Доставка в Санкт-Петербурге
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Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Мощность, Вт
950
Количество цилиндров
2
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х52х26
Вес, кг.
19.1

Описание товара Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин

Безмасляный малошумный компрессор Denzel DLP-950/24 58142 мощностью 950 Вт и производительностью 170 л/мин, с ресивером объемом 24 л, оснащен двигателем со скоростью вращения 2850 об/мин. Предназначен для обеспечения пневмоинструмента сжатым воздухом. Для работы компрессора не требуется масло, поэтому он подходит для проведения покрасочных работ и продувки электронных компонентов. Прямой привод обеспечивает максимально эффективную работу и высокую производительность. Благодаря низкому уровню шума эксплуатация компрессора не вызывает ощущение дискомфорта.

Преимущества

Отзывы о товаре Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Мощность, Вт
950
Количество цилиндров
2
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
24
Страна производитель
Китай
Описание

Безмасляный малошумный компрессор Denzel DLP-950/24 58142 мощностью 950 Вт и производительностью 170 л/мин, с ресивером объемом 24 л, оснащен двигателем со скоростью вращения 2850 об/мин. Предназначен для обеспечения пневмоинструмента сжатым воздухом. Для работы компрессора не требуется масло, поэтому он подходит для проведения покрасочных работ и продувки электронных компонентов. Прямой привод обеспечивает максимально эффективную работу и высокую производительность. Благодаря низкому уровню шума эксплуатация компрессора не вызывает ощущение дискомфорта.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор безмасл. малошумный DENZEL 58142, DLP-950/24, 950Вт, 24 л, 2850 об/мин, 170 л/мин - стоимость товара 9580 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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