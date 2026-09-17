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Масляный компрессор ЗУБР КПМ-240-24, 1500 Вт, 240 л/мин, 24 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Масляный компрессор ЗУБР КПМ-240-24, 1500 Вт, 240 л/мин, 24 л

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Масляный компрессор ЗУБР КПМ-240-24, 1500 Вт, 240 л/мин, 24 л - фото 1
Масляный компрессор ЗУБР КПМ-240-24, 1500 Вт, 240 л/мин, 24 л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип привода
коаксильный
  • Масляный компрессор ЗУБР КПМ-240-24, 1500 Вт, 240 л/мин, 24 л - фото 1
  • Масляный компрессор ЗУБР КПМ-240-24, 1500 Вт, 240 л/мин, 24 л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 480 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741704
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Масляный компрессор ЗУБР КПМ-240-24, 1500 Вт, 240 л/мин, 24 л
10 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Компрессор масляный
Тип привода
коаксильный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Высота, см
0
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Ширина, см
0
Объем ресивера, л
0
Безмаслянный
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х58х29
Вес, кг.
23.5

Описание товара Масляный компрессор ЗУБР КПМ-240-24, 1500 Вт, 240 л/мин, 24 л

Масляный компрессор ЗУБР с коаксильным приводом отлично подойдёт для мелких задач в дороге или дома. Вес всего 3 кг — компактный и лёгкий, его удобно брать с собой. Работает от аккумулятора, поэтому вы не зависите от розетки. Четырёхтактный двигатель обеспечивает плавную и стабильную работу. Производительность 6 л/мин делает его оптимальным выбором для подкачки шин, небольших надувных изделий или бытовых работ, где не требуется большая мощность.



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Отзывы о товаре Масляный компрессор ЗУБР КПМ-240-24, 1500 Вт, 240 л/мин, 24 л




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Компрессор масляный
Тип привода
коаксильный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Высота, см
0
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Ширина, см
0
Объем ресивера, л
0
Безмаслянный
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Масляный компрессор ЗУБР с коаксильным приводом отлично подойдёт для мелких задач в дороге или дома. Вес всего 3 кг — компактный и лёгкий, его удобно брать с собой. Работает от аккумулятора, поэтому вы не зависите от розетки. Четырёхтактный двигатель обеспечивает плавную и стабильную работу. Производительность 6 л/мин делает его оптимальным выбором для подкачки шин, небольших надувных изделий или бытовых работ, где не требуется большая мощность.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Масляный компрессор ЗУБР КПМ-240-24, 1500 Вт, 240 л/мин, 24 л – стоимость товара 10480 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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