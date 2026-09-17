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Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л

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Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 1
Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 2
Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 3
Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 4
Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 5
Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 6
Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 7
Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 8
Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 9
Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 10
Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 11
Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 12
Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 13
Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 14
Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 15
Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 16
Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 17
Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 18
Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
  • Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 1
  • Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 2
  • Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 3
  • Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 4
  • Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 5
  • Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 6
  • Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 7
  • Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 8
  • Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 9
  • Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 10
  • Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 11
  • Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 12
  • Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 13
  • Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 14
  • Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 15
  • Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 16
  • Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 17
  • Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 18
  • Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 270 руб. 
Начислим 165 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745422
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л
10 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
950
Количество цилиндров
2
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
24
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х56х25
Вес, кг.
21.46

Описание товара Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л

Компрессор работает по безмасляной технологии RTFE. В сжатом воздухе не содержатся примеси масла, что делает возможной работу в условиях, требующих чистого воздуха. К устройству можно подключать обдувочные пистолеты, распылители лакокрасочных материалов и другие пневмоинструменты. Допускается использование не только в домашних условиях, но и на сельскохозяйственных предприятиях и коммунальном хозяйстве. Благодаря отсутствию масла модель отличается своей экологичностью и простым обслуживанием.,Мощность 0.95 кВт и двухцилиндровая конструкция позволили добиться производительности в 165 л/мин. При этом отличительная особенность модели — это низкий уровень шума. Окружающие не ощутят дискомфорта от работающей установки благодаря наличию двух цилиндров и невысоким оборотам мотора (1400 об/мин).

Преимущества

Отзывы о товаре Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
950
Количество цилиндров
2
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
24
Безмаслянный
да
Развернуть
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание

Компрессор работает по безмасляной технологии RTFE. В сжатом воздухе не содержатся примеси масла, что делает возможной работу в условиях, требующих чистого воздуха. К устройству можно подключать обдувочные пистолеты, распылители лакокрасочных материалов и другие пневмоинструменты. Допускается использование не только в домашних условиях, но и на сельскохозяйственных предприятиях и коммунальном хозяйстве. Благодаря отсутствию масла модель отличается своей экологичностью и простым обслуживанием.,Мощность 0.95 кВт и двухцилиндровая конструкция позволили добиться производительности в 165 л/мин. При этом отличительная особенность модели — это низкий уровень шума. Окружающие не ощутят дискомфорта от работающей установки благодаря наличию двух цилиндров и невысоким оборотам мотора (1400 об/мин).

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор DENZEL 58026, DLS950/24 безмаслянный малошумный 950 Вт, 165 л/мин, ресивер 24 л - стоимость товара 10270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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