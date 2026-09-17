Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л
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Характеристики
Описание товара Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л
Компрессор безмасляный малошумный Denzel DLS750/6 58019 мощностью 750 Вт, с ресивером объемом 6 л, имеет производительность на входе 140 л/мин и предназначен для обеспечения пневмоинструмента сжатым воздухом. Оптимален для работы с краскораспылителем и продувочным пистолетом, т.к. воздух на выходе не содержит частиц масла. Рабочий узел закрыт сплошным кожухом, благодаря чему уровень шума во время работы не превышает 65 дБ. Компрессор можно использовать в жилом помещении и на дачном участке.
Преимущества
- Автоматическая регулировка производительности — прессостат останавливает работу компрессора, как только давление в ресивере достигает 8 бар, а при его падении ниже 6 бар снова запускает двигатель.
- Безопасная эксплуатация — производитель предусмотрел клапан сброса избыточного давления.
- Удобный контроль давления в ресивере — на компрессор установлен механический манометр, «смотрящий» вверх, поэтому для снятия показаний не нужно присаживаться.
- Термозащита — в случае превышения допустимой температуры двигатель останавливается для предотвращения поломки.
- Высокое качество очистки воздуха — бумажный фильтр эффективно задерживает посторонние частицы и снижает сопротивление воздушному потоку.
- Долгий срок службы — цилиндры с антифрикционным покрытием устойчивы к износу.
- Быстрая подготовка к работе — благодаря быстросъемному коннектору Рапид (Евро) подключение пневмоинструмента занимает несколько секунд.
- Минимальный уровень вибраций в сравнении с масляными аналогами — компрессор установлен на резиновые опоры-присоски.
- Комфортное перемещение — вес составляет 16 кг, в верхней части кожуха имеется удобная рукоятка.
- Гарантия 3 года — высокое качество компрессора подтверждено производителем.
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Преимущества
- Автоматическая регулировка производительности — прессостат останавливает работу компрессора, как только давление в ресивере достигает 8 бар, а при его падении ниже 6 бар снова запускает двигатель.
- Безопасная эксплуатация — производитель предусмотрел клапан сброса избыточного давления.
- Удобный контроль давления в ресивере — на компрессор установлен механический манометр, «смотрящий» вверх, поэтому для снятия показаний не нужно присаживаться.
- Термозащита — в случае превышения допустимой температуры двигатель останавливается для предотвращения поломки.
- Высокое качество очистки воздуха — бумажный фильтр эффективно задерживает посторонние частицы и снижает сопротивление воздушному потоку.
- Долгий срок службы — цилиндры с антифрикционным покрытием устойчивы к износу.
- Быстрая подготовка к работе — благодаря быстросъемному коннектору Рапид (Евро) подключение пневмоинструмента занимает несколько секунд.
- Минимальный уровень вибраций в сравнении с масляными аналогами — компрессор установлен на резиновые опоры-присоски.
- Комфортное перемещение — вес составляет 16 кг, в верхней части кожуха имеется удобная рукоятка.
- Гарантия 3 года — высокое качество компрессора подтверждено производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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