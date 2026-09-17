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Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л

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Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 1
Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 2
Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 3
Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 4
Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 5
Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 6
Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 7
Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 8
Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 9
Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 10
Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 11
Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 12
Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 13
Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 14
Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 15
Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 16
Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 17
Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 18
Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
  • Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 1
  • Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 2
  • Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 3
  • Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 4
  • Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 5
  • Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 6
  • Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 7
  • Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 8
  • Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 9
  • Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 10
  • Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 11
  • Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 12
  • Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 13
  • Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 14
  • Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 15
  • Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 16
  • Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 17
  • Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 18
  • Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 830 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745418
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л
9 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
750
Количество цилиндров
2
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
6
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х39х35
Вес, кг.
15.78

Описание товара Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л

Компрессор безмасляный малошумный Denzel DLS750/6 58019 мощностью 750 Вт, с ресивером объемом 6 л, имеет производительность на входе 140 л/мин и предназначен для обеспечения пневмоинструмента сжатым воздухом. Оптимален для работы с краскораспылителем и продувочным пистолетом, т.к. воздух на выходе не содержит частиц масла. Рабочий узел закрыт сплошным кожухом, благодаря чему уровень шума во время работы не превышает 65 дБ. Компрессор можно использовать в жилом помещении и на дачном участке.

Преимущества

  • Автоматическая регулировка производительности — прессостат останавливает работу компрессора, как только давление в ресивере достигает 8 бар, а при его падении ниже 6 бар снова запускает двигатель.
  • Безопасная эксплуатация — производитель предусмотрел клапан сброса избыточного давления.
  • Удобный контроль давления в ресивере — на компрессор установлен механический манометр, «смотрящий» вверх, поэтому для снятия показаний не нужно присаживаться.
  • Термозащита — в случае превышения допустимой температуры двигатель останавливается для предотвращения поломки.
  • Высокое качество очистки воздуха — бумажный фильтр эффективно задерживает посторонние частицы и снижает сопротивление воздушному потоку.
  • Долгий срок службы — цилиндры с антифрикционным покрытием устойчивы к износу.
  • Быстрая подготовка к работе — благодаря быстросъемному коннектору Рапид (Евро) подключение пневмоинструмента занимает несколько секунд.
  • Минимальный уровень вибраций в сравнении с масляными аналогами — компрессор установлен на резиновые опоры-присоски.
  • Комфортное перемещение — вес составляет 16 кг, в верхней части кожуха имеется удобная рукоятка.
  • Гарантия 3 года — высокое качество компрессора подтверждено производителем.



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Отзывы о товаре Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип компрессора
поршневой прямой привод
Индикация и дисплеи
манометр
Тип привода
поршневой коаксиальный
Тип двигателя
электрический
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
от сети
Мощность, Вт
750
Количество цилиндров
2
Количество ступеней сжатия
1
Объем ресивера, л
6
Развернуть
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание

Компрессор безмасляный малошумный Denzel DLS750/6 58019 мощностью 750 Вт, с ресивером объемом 6 л, имеет производительность на входе 140 л/мин и предназначен для обеспечения пневмоинструмента сжатым воздухом. Оптимален для работы с краскораспылителем и продувочным пистолетом, т.к. воздух на выходе не содержит частиц масла. Рабочий узел закрыт сплошным кожухом, благодаря чему уровень шума во время работы не превышает 65 дБ. Компрессор можно использовать в жилом помещении и на дачном участке.

Преимущества

  • Автоматическая регулировка производительности — прессостат останавливает работу компрессора, как только давление в ресивере достигает 8 бар, а при его падении ниже 6 бар снова запускает двигатель.
  • Безопасная эксплуатация — производитель предусмотрел клапан сброса избыточного давления.
  • Удобный контроль давления в ресивере — на компрессор установлен механический манометр, «смотрящий» вверх, поэтому для снятия показаний не нужно присаживаться.
  • Термозащита — в случае превышения допустимой температуры двигатель останавливается для предотвращения поломки.
  • Высокое качество очистки воздуха — бумажный фильтр эффективно задерживает посторонние частицы и снижает сопротивление воздушному потоку.
  • Долгий срок службы — цилиндры с антифрикционным покрытием устойчивы к износу.
  • Быстрая подготовка к работе — благодаря быстросъемному коннектору Рапид (Евро) подключение пневмоинструмента занимает несколько секунд.
  • Минимальный уровень вибраций в сравнении с масляными аналогами — компрессор установлен на резиновые опоры-присоски.
  • Комфортное перемещение — вес составляет 16 кг, в верхней части кожуха имеется удобная рукоятка.
  • Гарантия 3 года — высокое качество компрессора подтверждено производителем.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор DENZEL 58019, DLS750/6 безмасляный малошумный 750 Вт, 140 л/мин, ресивер 6 л - стоимость товара 9830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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