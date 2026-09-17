Безмасляный компрессор ЗУБР КП-200-6, 1500 Вт, 200 л/мин, 6 л
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип привода
коаксильный
Тип смазки
безмасляный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 360 руб.
В наличии
Код товара: 741702
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип привода
коаксильный
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
1500
Высота, см
0
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Объем ресивера, л
6
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х50х23
Вес, кг.
17.44
Описание товара Безмасляный компрессор ЗУБР КП-200-6, 1500 Вт, 200 л/мин, 6 л
Компактный и легкий компрессор ЗУБР весит всего 12 кг — его удобно брать с собой в любую поездку и легко переносить между рабочими зонами. Благодаря аккумуляторному питанию вы не зависите от розеток и можете работать автономно. Хорошая производительность 200 л/мин делает модель достойным помощником для быстрого накачивания шин, работы с пневмоинструментом и других задач. Давление до 8 Бар справится с большинством бытовых и профессиональных сценариев. Безмасляная конструкция полностью избавляет от забот по обслуживанию и замену масла, а коаксильный привод обеспечивает дополнительную надежность. Объем ресивера 6 литров идеально подойдет для эффективной работы и при этом не займет много места.
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Бренд
Тип товара
Компрессор безмасляный
Тип привода
коаксильный
Тип смазки
безмасляный
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Мощность, Вт
1500
Высота, см
0
Количество цилиндров
1
Число тактов работы топливного двигателя
2х-тактный
Ширина, см
0
Объем ресивера, л
6
Безмаслянный
да
Развернуть
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Компактный и легкий компрессор ЗУБР весит всего 12 кг — его удобно брать с собой в любую поездку и легко переносить между рабочими зонами. Благодаря аккумуляторному питанию вы не зависите от розеток и можете работать автономно. Хорошая производительность 200 л/мин делает модель достойным помощником для быстрого накачивания шин, работы с пневмоинструментом и других задач. Давление до 8 Бар справится с большинством бытовых и профессиональных сценариев. Безмасляная конструкция полностью избавляет от забот по обслуживанию и замену масла, а коаксильный привод обеспечивает дополнительную надежность. Объем ресивера 6 литров идеально подойдет для эффективной работы и при этом не займет много места.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Безмасляный компрессор ЗУБР КП-200-6, 1500 Вт, 200 л/мин, 6 л - по цене 11360 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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