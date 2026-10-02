Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компрессор масляный
Тип привода
коаксильный (прямой)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 320 руб.
В наличии
Код товара: 265960
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 320 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип привода
коаксильный (прямой)
Производительность
260
Питание электрического двигателя
220 В
Высота, см
70
Ширина, см
33
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х68х33
Вес, кг.
28.2
Описание товара Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367
Регулировка давления. Манометр. Два колеса и ручка для удобства транспортировки. Тип соединения: рапид (евро).
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Бренд
Тип товара
Компрессор масляный
Тип привода
коаксильный (прямой)
Производительность
260
Питание электрического двигателя
220 В
Высота, см
70
Ширина, см
33
Объем ресивера, л
50
Безмаслянный
нет
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Регулировка давления. Манометр. Два колеса и ручка для удобства транспортировки. Тип соединения: рапид (евро).
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Компрессор поршневой масляный Patriot EURO 50/260 525306367 - стоимость товара 11320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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