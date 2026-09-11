Память оперативная DDR 4 Kingston FURY Beast 64Gb 3200Mhz (KF432C16BB1K4/64)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR 4 Kingston FURY Beast 64Gb 3200Mhz (KF432C16BB1K4/64)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект из четырех модулей общей емкостью 64 ГБ создан для пользователей, которым недостаточно стандартного игрового объема в 16 или 32 ГБ. Он идеально подойдет для сборки мощной рабочей станции для профессиональных задач: видеомонтажа в 4K и 8K, 3D-рендеринга, работы с виртуальными машинами или сложными инженерными проектами. Также он станет отличным выбором для стримеров, геймеров на многопоточных процессорах и всех, кто ценит безупречную отзывчивость системы при одновременной работе с десятками вкладок браузера, мессенджерами и тяжелыми приложениями.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая уже несколько лет является самым распространенным и сбалансированным по цене и производительности решением для настольных компьютеров. Она устанавливается только в соответствующие слоты DDR4 на материнской плате и не совместима ни со старыми DDR3, ни с новыми DDR5. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эти планки предназначены исключительно для классических системных блоков и не подойдут для ноутбуков или компактных ПК, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из четырех модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает внушительные 64 ГБ оперативной памяти. Такой объем гарантирует, что даже самые требовательные профессиональные приложения и многозадачные сценарии не столкнутся с нехваткой ОЗУ, а система не будет использовать медленный файл подкачки. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней в играх, отзывчивости при работе с большими массивами данных и общей плавности системы в связке с современными многоядерными процессорами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг задержки CAS Latency (CL) у этой памяти составляет 16 тактов (CL16), что в паре с частотой 3200 МГц дает отличный баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Для работы на заявленных параметрах модули используют стандартное для DDR4 напряжение 1.35 В. Поддержка технологии Intel XMP 2.0 позволяет легко активировать профиль разгона в BIOS материнской платы, автоматически выставив частоту 3200 МГц и оптимальные тайминги без необходимости ручных и сложных настроек.
Совместимость с платформой
Память Kingston FURY Beast DDR4 совместима с широким спектром процессоров Intel Core и AMD Ryzen, а также соответствующими материнскими платами на чипсетах, поддерживающих разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии). Важно помнить, что для стабильной работы на частоте 3200 МГц нужна платформа, официально поддерживающая такие скорости. На некоторых старых или базовых платах память может запуститься на стандартной для DDR4 частоте 2133 МГц, и для выхода на полную скорость потребуется активация XMP в UEFI BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащен массивным алюминиевым радиатором с агрессивным дизайном, который эффективно рассеивает тепло при длительных нагрузках, обеспечивая стабильность работы. Высота планок является стандартной, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами воздушного типа. Подсветка в этой модели отсутствует, что делает комплект практичным выбором для тех, кто ценит производительность и надежность выше визуальных эффектов, либо собирает систему в корпусе без окна.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового набора из четырех идентичных планок, что является оптимальным решением для материнских плат с четырьмя слотами. Установка всех четырех модулей позволит активировать двухканальный режим работы, который существенно повышает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным. Этот комплект полностью занимает все слоты стандартной платы, поэтому дальнейшее расширение объема без замены модулей на более емкие будет невозможно.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет четыре слота DDR4 и поддерживает установку памяти суммарным объемом не менее 64 ГБ. Для пользователей, чьи задачи не требуют такого огромного объема, возможно, будет более рациональным приобрести комплект из двух модулей по 16 ГБ, оставив слоты для будущего апгрейда. Помните, что для полной реализации потенциала частоты 3200 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS, а также стоит проверить список совместимых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект из четырех модулей общей емкостью 64 ГБ создан для пользователей, которым недостаточно стандартного игрового объема в 16 или 32 ГБ. Он идеально подойдет для сборки мощной рабочей станции для профессиональных задач: видеомонтажа в 4K и 8K, 3D-рендеринга, работы с виртуальными машинами или сложными инженерными проектами. Также он станет отличным выбором для стримеров, геймеров на многопоточных процессорах и всех, кто ценит безупречную отзывчивость системы при одновременной работе с десятками вкладок браузера, мессенджерами и тяжелыми приложениями.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая уже несколько лет является самым распространенным и сбалансированным по цене и производительности решением для настольных компьютеров. Она устанавливается только в соответствующие слоты DDR4 на материнской плате и не совместима ни со старыми DDR3, ни с новыми DDR5. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эти планки предназначены исключительно для классических системных блоков и не подойдут для ноутбуков или компактных ПК, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из четырех модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает внушительные 64 ГБ оперативной памяти. Такой объем гарантирует, что даже самые требовательные профессиональные приложения и многозадачные сценарии не столкнутся с нехваткой ОЗУ, а система не будет использовать медленный файл подкачки. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней в играх, отзывчивости при работе с большими массивами данных и общей плавности системы в связке с современными многоядерными процессорами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг задержки CAS Latency (CL) у этой памяти составляет 16 тактов (CL16), что в паре с частотой 3200 МГц дает отличный баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Для работы на заявленных параметрах модули используют стандартное для DDR4 напряжение 1.35 В. Поддержка технологии Intel XMP 2.0 позволяет легко активировать профиль разгона в BIOS материнской платы, автоматически выставив частоту 3200 МГц и оптимальные тайминги без необходимости ручных и сложных настроек.
Совместимость с платформой
Память Kingston FURY Beast DDR4 совместима с широким спектром процессоров Intel Core и AMD Ryzen, а также соответствующими материнскими платами на чипсетах, поддерживающих разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии). Важно помнить, что для стабильной работы на частоте 3200 МГц нужна платформа, официально поддерживающая такие скорости. На некоторых старых или базовых платах память может запуститься на стандартной для DDR4 частоте 2133 МГц, и для выхода на полную скорость потребуется активация XMP в UEFI BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащен массивным алюминиевым радиатором с агрессивным дизайном, который эффективно рассеивает тепло при длительных нагрузках, обеспечивая стабильность работы. Высота планок является стандартной, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами воздушного типа. Подсветка в этой модели отсутствует, что делает комплект практичным выбором для тех, кто ценит производительность и надежность выше визуальных эффектов, либо собирает систему в корпусе без окна.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового набора из четырех идентичных планок, что является оптимальным решением для материнских плат с четырьмя слотами. Установка всех четырех модулей позволит активировать двухканальный режим работы, который существенно повышает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным. Этот комплект полностью занимает все слоты стандартной платы, поэтому дальнейшее расширение объема без замены модулей на более емкие будет невозможно.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет четыре слота DDR4 и поддерживает установку памяти суммарным объемом не менее 64 ГБ. Для пользователей, чьи задачи не требуют такого огромного объема, возможно, будет более рациональным приобрести комплект из двух модулей по 16 ГБ, оставив слоты для будущего апгрейда. Помните, что для полной реализации потенциала частоты 3200 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS, а также стоит проверить список совместимых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
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