Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3000MHz (PVS48G300C6)
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
3000
Показатель скорости
PC4-24000
Пропускная способность, Мб/с
24000
Тайминги
16-18-18-36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 254682
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
3000
Показатель скорости
PC4-24000
Пропускная способность, Мб/с
24000
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18-36
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3000MHz (PVS48G300C6)
Модули памяти серии Viper Steel от Patriot созданы с расчетом на высокую производительность. Память совместима с современными платформами Intel® и AMD™, модули Viper Steel демонстрируют скорость и стабильность работы даже в самых требовательных компьютерных средах. Алюминиевый радиатор превосходно рассеивает тепло, он придаст вид стальной машины любой материнской плате. Память Viper Steel от Patriot, производится из высококачественных компонентов и проходит ручное тестирование на совместимость. Модули Viper Steel выпускаются с частотой работы от 3000МГц до 4400МГц, с поддержкой XMP 2.0.
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Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
3000
Показатель скорости
PC4-24000
Пропускная способность, Мб/с
24000
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18-36
Развернуть
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Модули памяти серии Viper Steel от Patriot созданы с расчетом на высокую производительность. Память совместима с современными платформами Intel® и AMD™, модули Viper Steel демонстрируют скорость и стабильность работы даже в самых требовательных компьютерных средах. Алюминиевый радиатор превосходно рассеивает тепло, он придаст вид стальной машины любой материнской плате. Память Viper Steel от Patriot, производится из высококачественных компонентов и проходит ручное тестирование на совместимость. Модули Viper Steel выпускаются с частотой работы от 3000МГц до 4400МГц, с поддержкой XMP 2.0.
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Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3000MHz (PVS48G300C6) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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