Скрепки HP Staple Cartridge for Stapler/Stacker для LJ 9000/9040/9050/M9040/M9050/ CLJ 9500 1*5000шт (C8092A/C8088-60541)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494630
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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Дополнительно
совместимость hp LaserJet 9000L mfp, HP LaserJet 9000dn, HP LaserJet 9000n, HP LaserJet M9040, HP LaserJet M9050, HP LaserJet M9059, HP LaserJet 9000, hp LaserJet 9000mfp
Особенности
скрепки для HP для моделей LJ 9000/9040/9050/M9040/M9050/ CLJ 9500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
319
Описание товара Скрепки HP Staple Cartridge for Stapler/Stacker для LJ 9000/9040/9050/M9040/M9050/ CLJ 9500 1*5000шт (C8092A/C8088-60541)
Неизменно великолепное качество оригинальных расходных материалов. Фирменная формула изготовления оригинальных расходных материалов позволяет получать профессиональные результаты легко и надежно, обеспечивая отличное соотношение цены и качества.
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Бренд
HP
Тип товара
Дополнительно
совместимость hp LaserJet 9000L mfp, HP LaserJet 9000dn, HP LaserJet 9000n, HP LaserJet M9040, HP LaserJet M9050, HP LaserJet M9059, HP LaserJet 9000, hp LaserJet 9000mfp
Особенности
скрепки для HP для моделей LJ 9000/9040/9050/M9040/M9050/ CLJ 9500
Страна производитель
Китай
Неизменно великолепное качество оригинальных расходных материалов. Фирменная формула изготовления оригинальных расходных материалов позволяет получать профессиональные результаты легко и надежно, обеспечивая отличное соотношение цены и качества.
Скрепки HP Staple Cartridge for Stapler/Stacker для LJ 9000/9040/9050/M9040/M9050/ CLJ 9500 1*5000шт (C8092A/C8088-60541) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Скрепки HP Staple Cartridge for Stapler/Stacker для LJ 9000/9040/9050/M9040/M9050/ CLJ 9500 1*5000шт (C8092A/C8088-60541)