Сервисный набор HP LJ M601/M602/M603 (CF065A/CF065-67901) Maintenance Kit JPN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 564864
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Характеристики
Бренд
CET
Тип товара
Набор
Дополнительно
в наборе модуль закрепления изображения, ролики захватывающие, ролики передающие, ролики подающие, руководство пользователя
Особенности
совместимость: HP LaserJet Enterprise 600 M601dn, 600 M601n, 600 M602dn, 600 M602n, 600 M602x, 600 M603dn, 600 M603n, 600 M603xh
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
2.99
Описание товара Сервисный набор HP LJ M601/M602/M603 (CF065A/CF065-67901) Maintenance Kit JPN
Оригинальный комплект для обслуживания принтера HP LaserJet Enterprise 600 CF065A это гарантия качества производителя Hewlett Packard. Используя CF065A Вы можете быть уверены в качестве печати, ведь оригинальные продукты фирмы Hewlett Packard проходят контроль качества и являются лучшими расходными материалами
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
CET
Тип товара
Набор
Дополнительно
в наборе модуль закрепления изображения, ролики захватывающие, ролики передающие, ролики подающие, руководство пользователя
Особенности
совместимость: HP LaserJet Enterprise 600 M601dn, 600 M601n, 600 M602dn, 600 M602n, 600 M602x, 600 M603dn, 600 M603n, 600 M603xh
Страна производитель
Китай
Оригинальный комплект для обслуживания принтера HP LaserJet Enterprise 600 CF065A это гарантия качества производителя Hewlett Packard. Используя CF065A Вы можете быть уверены в качестве печати, ведь оригинальные продукты фирмы Hewlett Packard проходят контроль качества и являются лучшими расходными материалами
Сервисный набор HP LJ M601/M602/M603 (CF065A/CF065-67901) Maintenance Kit JPN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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