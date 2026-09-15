Блок барабана Pantum DL-420P для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/P3302DN/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7102DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW/M7302FDN/M7302FDW 30k
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок барабана
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 180 руб.
В наличии
Код товара: 647955
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 180 руб.
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Блок барабана
Дополнительно
ресурс 30000 копий
Особенности
совместимость: P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/P3302DN/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7102DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW/M7302FDN/M7302FDW
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х22х10
Вес, г.
750
Описание товара Блок барабана Pantum DL-420P для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/P3302DN/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7102DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW/M7302FDN/M7302FDW 30k
Блок фотобарабана (Drum Unit) PANTUM DL-420P поможет восстановить привычное качество печати без замены всего картриджа. Он обеспечивает четкий текст, чистые изображения без полос или других дефектов на отпечатках. Такой вариант удобен, если ресурс фотобарабана закончился, а остальные расходные материалы еще можно использовать.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Pantum
Тип товара
Блок барабана
Дополнительно
ресурс 30000 копий
Особенности
совместимость: P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/P3302DN/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7102DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW/M7302FDN/M7302FDW
Страна производитель
Китай
Блок фотобарабана (Drum Unit) PANTUM DL-420P поможет восстановить привычное качество печати без замены всего картриджа. Он обеспечивает четкий текст, чистые изображения без полос или других дефектов на отпечатках. Такой вариант удобен, если ресурс фотобарабана закончился, а остальные расходные материалы еще можно использовать.
Блок барабана Pantum DL-420P для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/P3302DN/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7102DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW/M7302FDN/M7302FDW 30k - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5180 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок барабана Pantum DL-420P для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN/P3300DW/P3302DN/M6700D/M6700DW/M6800FDW/M7100DN/M7102DN/M7100DW/M7200FD/M7200FDN/M7200FDW/M7300FDN/M7300FDW/M7302FDN/M7302FDW 30k