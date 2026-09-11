Сортер "Цвета и формы" в коробке 44050
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Характеристики
Тип товара
Сортер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%1 570 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494157
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сортер
Комплектация
детали игры, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, г.
878
Описание товара Сортер "Цвета и формы" в коробке 44050
Развивающая игрушка отлична подходит для знакомства с основными формами и цветами, тренировки зрительно-моторной координации, ловкости рук. Также малыши могут создавать различные фигурные композиции из блоков по карточкам из набора либо задействовать фантазию. Это тренирует навыки конструирования, образное мышление. Деревянный сортер из фигур развивает кругозор, умение сравнивать и группировать предметы по разным признакам, знакомит с геометрией и логикой. В последствии малышам легче осваивать новое.
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Бренд
Тип товара
Сортер
Комплектация
детали игры, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Развивающая игрушка отлична подходит для знакомства с основными формами и цветами, тренировки зрительно-моторной координации, ловкости рук. Также малыши могут создавать различные фигурные композиции из блоков по карточкам из набора либо задействовать фантазию. Это тренирует навыки конструирования, образное мышление. Деревянный сортер из фигур развивает кругозор, умение сравнивать и группировать предметы по разным признакам, знакомит с геометрией и логикой. В последствии малышам легче осваивать новое.
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