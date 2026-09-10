Юла-карусель 17 см в коробке 01930
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%920 руб. 1 428 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393601
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
полистирол
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 6 мес
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х17
Вес, г.
450
Описание товара Юла-карусель 17 см в коробке 01930
Наша юла заводится легким нажатием на рукоятку, что доступно даже младенцам. От прикосновений малыша запускается карусель под прозрачным куполом. Малыш может наблюдать за движением фигурок, влиять на их скорость и слушать звуки. Юла прочно стоит на поверхности и «не убегает» от малыша, поэтому он может играть с ней даже в одиночестве. А цветовое решение игрушки полностью отвечает особенностям младенческого восприятия. Рекомендация по уходу за юлой. Протирать влажной тряпкой, не мочить в воде. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
полистирол
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 6 мес
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Наша юла заводится легким нажатием на рукоятку, что доступно даже младенцам. От прикосновений малыша запускается карусель под прозрачным куполом. Малыш может наблюдать за движением фигурок, влиять на их скорость и слушать звуки. Юла прочно стоит на поверхности и «не убегает» от малыша, поэтому он может играть с ней даже в одиночестве. А цветовое решение игрушки полностью отвечает особенностям младенческого восприятия. Рекомендация по уходу за юлой. Протирать влажной тряпкой, не мочить в воде. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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