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Характеристики
Тип товара
Кубики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 860 руб.
3 145
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391953
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Описание товара Конструктор"Город"75 дет.в ведре VIGA 50287
Разноцветный конструктор-городок с разрисованными деталями. Играя, ребенок сможет построить много разных зданий различных по форме. Конструктор надолго займет ребенка. Он стимулирует воображение, логику, фантазию, улучшает пространственную координацию, позволяет малышу играть без ограничений. Набор состоит из деревянных деталей цилиндрической, треугольной и квадратной формы – этого достаточно, чтобы сложить забор, ограждение, лесенку. Яркая, красочная позитивная игрушка из натуральной древесины приятна на ощупь и позволяет воплотить в жизнь множество замечательных идей. С этим конструктором малыш сможет постичь азы архитектуры.
Разноцветный конструктор-городок с разрисованными деталями. Играя, ребенок сможет построить много разных зданий различных по форме. Конструктор надолго займет ребенка. Он стимулирует воображение, логику, фантазию, улучшает пространственную координацию, позволяет малышу играть без ограничений. Набор состоит из деревянных деталей цилиндрической, треугольной и квадратной формы – этого достаточно, чтобы сложить забор, ограждение, лесенку. Яркая, красочная позитивная игрушка из натуральной древесины приятна на ощупь и позволяет воплотить в жизнь множество замечательных идей. С этим конструктором малыш сможет постичь азы архитектуры.
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