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Барабан Cet CET1841 (OD1600) для Toshiba E-Studio 168/208/230/280s/163/182/232/282 50000стр. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Барабан Cet CET1841 (OD1600) для Toshiba E-Studio 168/208/230/280s/163/182/232/282 50000стр.

5 Отзывы
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Барабан Cet CET1841 (OD1600) для Toshiba E-Studio 168/208/230/280s/163/182/232/282 50000стр.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 489239
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Характеристики

Бренд
CET
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
30х5х5
Вес, г.
125

Описание товара Барабан Cet CET1841 (OD1600) для Toshiba E-Studio 168/208/230/280s/163/182/232/282 50000стр.

Компания СЕТ основана в 1996 году в Китае. Сейчас международная группа компаний СЕТ является одним из крупнейших производителей и поставщиков высококачественных и высокотехнологичных запчастей и расходных материалов для принтеров и МФУ почти по всему миру. Продукция компании включает в себя: тонеры, тонер-картриджи, чипы, драм-юниты, барабаны, фьюзеры, ремонтные комплекты, нагревательные элементы, лампы, валы, термопленки и более 3000 наименований других запасных частей для печатающей техники таких брендов, как: BROTHER, CANON, HP, KIP, KONICA MINOLTA, KYOCERA, LEXMARK, OKI, PANASONIC, RICOH, SAMSUNG, SHARP, TOSHIBA, XEROX.

Отзывы о товаре Барабан Cet CET1841 (OD1600) для Toshiba E-Studio 168/208/230/280s/163/182/232/282 50000стр.

Источник: Яндекс Маркет
25.04.2030
Амина

Достоинства:
Надежное решение для офиса

Недостатки:
Не нашли

Комментарий:
Используем в бизнес-центре для нескольких принтеров. Барабан стабильно работает уже четвертый месяц, печать четкая, без искажений. Особенно порадовало соотношение цена/качество!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2023
Oleg

Достоинства:
Отличный выбор для тех, кто хочет сэкономить без потери качества!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Приобретаю уже второй барабан для офисного принтера - полностью доволен результатом. Печать четкая, ресурс работы соответствует заявленному. Установка простая, все детали в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2014
Крис

Достоинства:
Установка заняла всего 10 минут, все детали в комплекте.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Приобрел для Toshiba e-Studio 168 - принтер принял барабан без проблем. Качество печати осталось на прежнем уровне, никаких полос или артефактов. Ресурс в 50000 страниц полностью соответствует заявленному.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2012
Нестор

Достоинства:
Идеальное решение для типографии

Недостатки:
Нет!

Комментарий:
Купил для e-Studio 230 - печать на высшем уровне, даже при больших объемах работы качество не падает. Ресурс в 50000 страниц позволяет планировать расходы на расходники. Доставка быстрая, упаковка надежная.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2006
German

Достоинства:
Однозначно рекомендую для бизнес-задач!

Недостатки:
Не найдено

Комментарий:
Этот барабан полностью соответствует ожиданиям - принтер его принимает с первого раза, качество печати стабильное даже при круглосуточной работе.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CET
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Описание
Компания СЕТ основана в 1996 году в Китае. Сейчас международная группа компаний СЕТ является одним из крупнейших производителей и поставщиков высококачественных и высокотехнологичных запчастей и расходных материалов для принтеров и МФУ почти по всему миру. Продукция компании включает в себя: тонеры, тонер-картриджи, чипы, драм-юниты, барабаны, фьюзеры, ремонтные комплекты, нагревательные элементы, лампы, валы, термопленки и более 3000 наименований других запасных частей для печатающей техники таких брендов, как: BROTHER, CANON, HP, KIP, KONICA MINOLTA, KYOCERA, LEXMARK, OKI, PANASONIC, RICOH, SAMSUNG, SHARP, TOSHIBA, XEROX.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2030
Амина

Достоинства:
Надежное решение для офиса

Недостатки:
Не нашли

Комментарий:
Используем в бизнес-центре для нескольких принтеров. Барабан стабильно работает уже четвертый месяц, печать четкая, без искажений. Особенно порадовало соотношение цена/качество!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2023
Oleg

Достоинства:
Отличный выбор для тех, кто хочет сэкономить без потери качества!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Приобретаю уже второй барабан для офисного принтера - полностью доволен результатом. Печать четкая, ресурс работы соответствует заявленному. Установка простая, все детали в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2014
Крис

Достоинства:
Установка заняла всего 10 минут, все детали в комплекте.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Приобрел для Toshiba e-Studio 168 - принтер принял барабан без проблем. Качество печати осталось на прежнем уровне, никаких полос или артефактов. Ресурс в 50000 страниц полностью соответствует заявленному.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2012
Нестор

Достоинства:
Идеальное решение для типографии

Недостатки:
Нет!

Комментарий:
Купил для e-Studio 230 - печать на высшем уровне, даже при больших объемах работы качество не падает. Ресурс в 50000 страниц позволяет планировать расходы на расходники. Доставка быстрая, упаковка надежная.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2006
German

Достоинства:
Однозначно рекомендую для бизнес-задач!

Недостатки:
Не найдено

Комментарий:
Этот барабан полностью соответствует ожиданиям - принтер его принимает с первого раза, качество печати стабильное даже при круглосуточной работе.


Барабан Cet CET1841 (OD1600) для Toshiba E-Studio 168/208/230/280s/163/182/232/282 50000стр. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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