Барабан Cet CET1841 (OD1600) для Toshiba E-Studio 168/208/230/280s/163/182/232/282 50000стр.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Барабан Cet CET1841 (OD1600) для Toshiba E-Studio 168/208/230/280s/163/182/232/282 50000стр.
Компания СЕТ основана в 1996 году в Китае. Сейчас международная группа компаний СЕТ является одним из крупнейших производителей и поставщиков высококачественных и высокотехнологичных запчастей и расходных материалов для принтеров и МФУ почти по всему миру. Продукция компании включает в себя: тонеры, тонер-картриджи, чипы, драм-юниты, барабаны, фьюзеры, ремонтные комплекты, нагревательные элементы, лампы, валы, термопленки и более 3000 наименований других запасных частей для печатающей техники таких брендов, как: BROTHER, CANON, HP, KIP, KONICA MINOLTA, KYOCERA, LEXMARK, OKI, PANASONIC, RICOH, SAMSUNG, SHARP, TOSHIBA, XEROX.
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Достоинства:
Надежное решение для офиса
Недостатки:
Не нашли
Комментарий:
Используем в бизнес-центре для нескольких принтеров. Барабан стабильно работает уже четвертый месяц, печать четкая, без искажений. Особенно порадовало соотношение цена/качество!
Достоинства:
Отличный выбор для тех, кто хочет сэкономить без потери качества!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Приобретаю уже второй барабан для офисного принтера - полностью доволен результатом. Печать четкая, ресурс работы соответствует заявленному. Установка простая, все детали в комплекте.
Достоинства:
Установка заняла всего 10 минут, все детали в комплекте.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Приобрел для Toshiba e-Studio 168 - принтер принял барабан без проблем. Качество печати осталось на прежнем уровне, никаких полос или артефактов. Ресурс в 50000 страниц полностью соответствует заявленному.
Достоинства:
Идеальное решение для типографии
Недостатки:
Нет!
Комментарий:
Купил для e-Studio 230 - печать на высшем уровне, даже при больших объемах работы качество не падает. Ресурс в 50000 страниц позволяет планировать расходы на расходники. Доставка быстрая, упаковка надежная.
Достоинства:
Однозначно рекомендую для бизнес-задач!
Недостатки:
Не найдено
Комментарий:
Этот барабан полностью соответствует ожиданиям - принтер его принимает с первого раза, качество печати стабильное даже при круглосуточной работе.
Отзывы о товаре Барабан Cet CET1841 (OD1600) для Toshiba E-Studio 168/208/230/280s/163/182/232/282 50000стр.
Достоинства:
Надежное решение для офиса
Недостатки:
Не нашли
Комментарий:
Используем в бизнес-центре для нескольких принтеров. Барабан стабильно работает уже четвертый месяц, печать четкая, без искажений. Особенно порадовало соотношение цена/качество!
Достоинства:
Отличный выбор для тех, кто хочет сэкономить без потери качества!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Приобретаю уже второй барабан для офисного принтера - полностью доволен результатом. Печать четкая, ресурс работы соответствует заявленному. Установка простая, все детали в комплекте.
Достоинства:
Установка заняла всего 10 минут, все детали в комплекте.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Приобрел для Toshiba e-Studio 168 - принтер принял барабан без проблем. Качество печати осталось на прежнем уровне, никаких полос или артефактов. Ресурс в 50000 страниц полностью соответствует заявленному.
Достоинства:
Идеальное решение для типографии
Недостатки:
Нет!
Комментарий:
Купил для e-Studio 230 - печать на высшем уровне, даже при больших объемах работы качество не падает. Ресурс в 50000 страниц позволяет планировать расходы на расходники. Доставка быстрая, упаковка надежная.
Достоинства:
Однозначно рекомендую для бизнес-задач!
Недостатки:
Не найдено
Комментарий:
Этот барабан полностью соответствует ожиданиям - принтер его принимает с первого раза, качество печати стабильное даже при круглосуточной работе.