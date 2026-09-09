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Тонер Картридж Canon 052 H 2200C002 черный (9200стр.) для Canon MF421dw/MF426dw/MF428x/MF429x купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Картридж Canon 052 H 2200C002 черный (9200стр.) для Canon MF421dw/MF426dw/MF428x/MF429x

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Тонер Картридж Canon 052 H 2200C002 черный (9200стр.) для Canon MF421dw/MF426dw/MF428x/MF429x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
9200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217456
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
9200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х22х10
Вес, кг.
1.35

Описание товара Тонер Картридж Canon 052 H 2200C002 черный (9200стр.) для Canon MF421dw/MF426dw/MF428x/MF429x

Тонер Картридж Canon 052 H 2200C002 черный (9200стр.) для Canon MF421dw/MF426dw/MF428x/MF429x

Отзывы о товаре Тонер Картридж Canon 052 H 2200C002 черный (9200стр.) для Canon MF421dw/MF426dw/MF428x/MF429x




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
9200
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер Картридж Canon 052 H 2200C002 черный (9200стр.) для Canon MF421dw/MF426dw/MF428x/MF429x
Самовывоз
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Тонер Картридж Canon 052 H 2200C002 черный (9200стр.) для Canon MF421dw/MF426dw/MF428x/MF429x - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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