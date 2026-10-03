Картридж лазерный G&G GG-TN2175 черный (2600стр.) для Brother HL-2140/2150/2170, DP-7030/70407045N, MF-7045/7320/7440/7840W
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для HL-2140/2150/2170, DP-7030/70407045N, MF-7045/7320/7440/7840W
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб.
В наличии
Код товара: 647524
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
860 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для HL-2140/2150/2170, DP-7030/70407045N, MF-7045/7320/7440/7840W
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
800
Описание товара Картридж лазерный G&G GG-TN2175 черный (2600стр.) для Brother HL-2140/2150/2170, DP-7030/70407045N, MF-7045/7320/7440/7840W
Лазерный картридж G&G GG-TN2175 (TN-2175) черный для Brother HL-2140, 2150, 2170 (2600 стр.).
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для HL-2140/2150/2170, DP-7030/70407045N, MF-7045/7320/7440/7840W
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2600
Страна производитель
Китай
Лазерный картридж G&G GG-TN2175 (TN-2175) черный для Brother HL-2140, 2150, 2170 (2600 стр.).
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж лазерный G&G GG-TN2175 черный (2600стр.) для Brother HL-2140/2150/2170, DP-7030/70407045N, MF-7045/7320/7440/7840W - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 860 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж лазерный G&G GG-TN2175 черный (2600стр.) для Brother HL-2140/2150/2170, DP-7030/70407045N, MF-7045/7320/7440/7840W