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Драм-юнит Cet CET7949N (13R00662) для Xerox WorkCentre 7525/7530/7535/7545/7556 150000стр. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Драм-юнит Cet CET7949N (13R00662) для Xerox WorkCentre 7525/7530/7535/7545/7556 150000стр.

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Драм-юнит Cet CET7949N (13R00662) для Xerox WorkCentre 7525/7530/7535/7545/7556 150000стр.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Драм-юнит
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
7525, 7530, 7535, 7545, 7556
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 476726
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Характеристики

Бренд
CET
Тип товара
Драм-юнит
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
7525, 7530, 7535, 7545, 7556
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, кг.
1

Описание товара Драм-юнит Cet CET7949N (13R00662) для Xerox WorkCentre 7525/7530/7535/7545/7556 150000стр.

Компания СЕТ основана в 1996 году в Китае. Сейчас международная группа компаний СЕТ является одним из крупнейших производителей и поставщиков высококачественных и высокотехнологичных запчастей и расходных материалов для принтеров и МФУ почти по всему миру. Продукция компании включает в себя: тонеры, тонер-картриджи, чипы, драм-юниты, барабаны, фьюзеры, ремонтные комплекты, нагревательные элементы, лампы, валы, термопленки и более 3000 наименований других запасных частей для печатающей техники таких брендов, как: BROTHER, CANON, HP, KIP, KONICA MINOLTA, KYOCERA, LEXMARK, OKI, PANASONIC, RICOH, SAMSUNG, SHARP, TOSHIBA, XEROX.

Отзывы о товаре Драм-юнит Cet CET7949N (13R00662) для Xerox WorkCentre 7525/7530/7535/7545/7556 150000стр.




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Характеристики
Бренд
CET
Тип товара
Драм-юнит
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
7525, 7530, 7535, 7545, 7556
Страна производитель
Китай
Описание
Компания СЕТ основана в 1996 году в Китае. Сейчас международная группа компаний СЕТ является одним из крупнейших производителей и поставщиков высококачественных и высокотехнологичных запчастей и расходных материалов для принтеров и МФУ почти по всему миру. Продукция компании включает в себя: тонеры, тонер-картриджи, чипы, драм-юниты, барабаны, фьюзеры, ремонтные комплекты, нагревательные элементы, лампы, валы, термопленки и более 3000 наименований других запасных частей для печатающей техники таких брендов, как: BROTHER, CANON, HP, KIP, KONICA MINOLTA, KYOCERA, LEXMARK, OKI, PANASONIC, RICOH, SAMSUNG, SHARP, TOSHIBA, XEROX.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Драм-юнит Cet CET7949N (13R00662) для Xerox WorkCentre 7525/7530/7535/7545/7556 150000стр. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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