Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550M magenta 6K
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Характеристики
Описание товара Тонер-картридж ELP для Kyocera FS-C5200DN TK-550M magenta 6K
Картридж для лазерных принтеров ELP — это надежное решение для высококачественной печати. Совместимый с устройствами Kyocera, он обеспечивает стабильную работу и отличные результаты. Стандартная емкость картриджа позволяет достичь оптимального баланса между стоимостью и производительностью. Цвет Magenta добавит яркости вашим документам и изображениям, подчеркивая их красочность и насыщенность. С ресурсом печати до 6000 копий, этот картридж подходит для использования как в домашнем офисе, так и в условиях небольшой компании, сокращая необходимость в частой замене расходных материалов. Качество и надежность от бренда ELP гарантируют, что каждый отпечаток будет четким и профессиональным, что делает этот картридж отличным выбором для любых ваших печатных нужд.
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