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Картридж лазерный G&G GG-TK8115M пурпурный (6000стр.) для Kyocera Mita Ecosys M8124cidn/M8130cidn купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный G&G GG-TK8115M пурпурный (6000стр.) для Kyocera Mita Ecosys M8124cidn/M8130cidn

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Картридж лазерный G&amp;G GG-TK8115M пурпурный (6000стр.) для Kyocera Mita Ecosys M8124cidn/M8130cidn
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
M8124cidn, M8130cidn
Цвет
пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 489094
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Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
M8124cidn, M8130cidn
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х12
Вес, г.
781

Описание товара Картридж лазерный G&G GG-TK8115M пурпурный (6000стр.) для Kyocera Mita Ecosys M8124cidn/M8130cidn

G&amp;amp;amp;G – это торговая марка компании Ninestar, всемирно известного производителя и мирового лидера в производстве расходных материалов. Группа компаний “Ninestar Group” является одним из ведущих производителей печатных расходных материалов. Компания основана в 2000 году. Главный офис Ninestar находится в городском округе Жухай (Zhuhai), провинция Гуандун (Guandong), Китай. Ninestar – компания, разработавшая первый совместимый чип для картриджа в мире, и этот успех положил начало революции на рынке совместимых расходных материалов.

Отзывы о товаре Картридж лазерный G&G GG-TK8115M пурпурный (6000стр.) для Kyocera Mita Ecosys M8124cidn/M8130cidn




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
M8124cidn, M8130cidn
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
G&amp;amp;amp;G – это торговая марка компании Ninestar, всемирно известного производителя и мирового лидера в производстве расходных материалов. Группа компаний “Ninestar Group” является одним из ведущих производителей печатных расходных материалов. Компания основана в 2000 году. Главный офис Ninestar находится в городском округе Жухай (Zhuhai), провинция Гуандун (Guandong), Китай. Ninestar – компания, разработавшая первый совместимый чип для картриджа в мире, и этот успех положил начало революции на рынке совместимых расходных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный G&G GG-TK8115M пурпурный (6000стр.) для Kyocera Mita Ecosys M8124cidn/M8130cidn - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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