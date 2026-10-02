Top.Mail.Ru
Картридж Cactus CS-CF283A для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж Cactus CS-CF283A для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж Cactus CS-CF283A для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
460 руб.  500 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 170592
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Картридж Cactus CS-CF283A для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный
460 руб. -8%
500 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
1

Описание товара Картридж Cactus CS-CF283A для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный

Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1500 страниц

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CF283A для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1500 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-CF283A для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 460 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...