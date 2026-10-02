Картридж Cactus CS-CF283A для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%460 руб. 500 руб.
В наличии
Код товара: 170592
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
460 руб. -8%
500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
1
Описание товара Картридж Cactus CS-CF283A для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1500 страниц
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Картридж Cactus CS-CF283A для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 460 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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