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Картридж HP Q2683A для HP 3700/3700n/3700dn/3700dtn, пурпурный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж HP Q2683A для HP 3700/3700n/3700dn/3700dtn, пурпурный

8 Отзывы
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Картридж HP Q2683A для HP 3700/3700n/3700dn/3700dtn, пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
3700, 3700n, 3700dn, 3700dtn
Цвет
пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 169778
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
3700, 3700n, 3700dn, 3700dtn
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х12
Вес, кг.
1.5

Описание товара Картридж HP Q2683A для HP 3700/3700n/3700dn/3700dtn, пурпурный

Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - пурпурный. Ресурс - 6000 страниц

Отзывы о товаре Картридж HP Q2683A для HP 3700/3700n/3700dn/3700dtn, пурпурный

Источник: Яндекс Маркет
10.06.2025
Лилия М.

Достоинства:


Комментарий:
постоянно заказываю, все подходит, на долго хватает
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
дешевле чем заправлять
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Валентина

Достоинства:


Комментарий:
Отлично печатает.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
хороший по качеству, на долго хватает, не первый раз покупаю
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили в срок, упаковано хорошо. Беру не в первый раз, картридж рабочий
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
приемлимая цена, достойное качество, не первый раз покупаем. когда начинает половить, можно потрясти картридж и ещё сделать несколько копий.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
идеально упакованный товар, пришел в целости и сохранности, подошёл для принтера
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Яна С.

Достоинства:


Комментарий:
Как всегда беру картриджи только этой фирмы. Nv-print ни разу не подводил



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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
3700, 3700n, 3700dn, 3700dtn
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - пурпурный. Ресурс - 6000 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2025
Лилия М.

Достоинства:


Комментарий:
постоянно заказываю, все подходит, на долго хватает
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
дешевле чем заправлять
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Валентина

Достоинства:


Комментарий:
Отлично печатает.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
хороший по качеству, на долго хватает, не первый раз покупаю
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили в срок, упаковано хорошо. Беру не в первый раз, картридж рабочий
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
приемлимая цена, достойное качество, не первый раз покупаем. когда начинает половить, можно потрясти картридж и ещё сделать несколько копий.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
идеально упакованный товар, пришел в целости и сохранности, подошёл для принтера
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Яна С.

Достоинства:


Комментарий:
Как всегда беру картриджи только этой фирмы. Nv-print ни разу не подводил


Картридж HP Q2683A для HP 3700/3700n/3700dn/3700dtn, пурпурный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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