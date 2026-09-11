Зарядное устройство Red Line для Samsung Galaxy Watch 3/Active 1/Active 2 Grey УТ000023800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Материал
пластик
Совместимость
Samsung Galaxy Watch 3, Samsung Galaxy Active 1, Samsung Galaxy Active 2
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 488668
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Материал
пластик
Совместимость
Samsung Galaxy Watch 3, Samsung Galaxy Active 1, Samsung Galaxy Active 2
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х2
Вес, г.
139
Описание товара Зарядное устройство Red Line для Samsung Galaxy Watch 3/Active 1/Active 2 Grey УТ000023800
Используется для заряда аккумулятора вашего носимого устройства. Обеспечивает комфорт использования и надежность эксплуатации.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Материал
пластик
Совместимость
Samsung Galaxy Watch 3, Samsung Galaxy Active 1, Samsung Galaxy Active 2
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Используется для заряда аккумулятора вашего носимого устройства. Обеспечивает комфорт использования и надежность эксплуатации.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, ремешки для фитнес браслетов, ремешки для смарт часов, детские ремешки
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, ремешки для фитнес браслетов, ремешки для смарт часов, детские ремешки
Зарядное устройство Red Line для Samsung Galaxy Watch 3/Active 1/Active 2 Grey УТ000023800 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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