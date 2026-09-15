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Ремешок силиконовый Red Line для Xiaomi Mi Band 7, красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ремешок силиконовый Red Line для Xiaomi Mi Band 7, красный

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Ремешок силиконовый Red Line для Xiaomi Mi Band 7, красный - фото 1
Ремешок силиконовый Red Line для Xiaomi Mi Band 7, красный - фото 2
Ремешок силиконовый Red Line для Xiaomi Mi Band 7, красный - фото 3
Ремешок силиконовый Red Line для Xiaomi Mi Band 7, красный - фото 4
Ремешок силиконовый Red Line для Xiaomi Mi Band 7, красный - фото 5
Ремешок силиконовый Red Line для Xiaomi Mi Band 7, красный - фото 6
Ремешок силиконовый Red Line для Xiaomi Mi Band 7, красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 7
Цвет
красный
  • Ремешок силиконовый Red Line для Xiaomi Mi Band 7, красный - фото 1
  • Ремешок силиконовый Red Line для Xiaomi Mi Band 7, красный - фото 2
  • Ремешок силиконовый Red Line для Xiaomi Mi Band 7, красный - фото 3
  • Ремешок силиконовый Red Line для Xiaomi Mi Band 7, красный - фото 4
  • Ремешок силиконовый Red Line для Xiaomi Mi Band 7, красный - фото 5
  • Ремешок силиконовый Red Line для Xiaomi Mi Band 7, красный - фото 6
  • Ремешок силиконовый Red Line для Xiaomi Mi Band 7, красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
220 руб.  410 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 559693
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ремешок силиконовый Red Line для Xiaomi Mi Band 7, красный
220 руб. -46%
410 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 7
Цвет
красный
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
20

Описание товара Ремешок силиконовый Red Line для Xiaomi Mi Band 7, красный

Аксессуар для умных часов и фитнес-браслетов RED LINE представляет собой стильный и функциональный ремешок, разработанный специально для пользователей Xiaomi Mi Band 7. Этот ремешок выполнен из высококачественного силикона, который обеспечивает комфортное ношение на протяжении всего дня. Материал отличается превосходной эластичностью и долговечностью, что делает его идеальным выбором для людей, ведущих активный образ жизни. Яркий красный цвет добавляет аксессуару выразительности и позволяет вам подчеркнуть свой индивидуальный стиль. Ремешок легко регулируется по размеру, обеспечивая надежную фиксацию на запястье. Кроме того, он устойчив к воздействию влаги и пота, что делает его отличным выбором для занятий спортом и повседневного использования. Эргономичный дизайн и простота установки гарантируют, что вы сможете без труда заменить старый ремешок на новый. Аксессуары от бренда RED LINE известны своим качеством и надежностью, поэтому покупатели могут быть уверены в долговечности и практичности этого изделия. Независимо от того, занимаетесь ли вы спортом или просто используете фитнес-браслет в повседневной жизни, ремешок RED LINE станет вашим незаменимым помощником.



Теги товара: детские ремешки

Отзывы о товаре Ремешок силиконовый Red Line для Xiaomi Mi Band 7, красный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 7
Цвет
красный
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуар для умных часов и фитнес-браслетов RED LINE представляет собой стильный и функциональный ремешок, разработанный специально для пользователей Xiaomi Mi Band 7. Этот ремешок выполнен из высококачественного силикона, который обеспечивает комфортное ношение на протяжении всего дня. Материал отличается превосходной эластичностью и долговечностью, что делает его идеальным выбором для людей, ведущих активный образ жизни. Яркий красный цвет добавляет аксессуару выразительности и позволяет вам подчеркнуть свой индивидуальный стиль. Ремешок легко регулируется по размеру, обеспечивая надежную фиксацию на запястье. Кроме того, он устойчив к воздействию влаги и пота, что делает его отличным выбором для занятий спортом и повседневного использования. Эргономичный дизайн и простота установки гарантируют, что вы сможете без труда заменить старый ремешок на новый. Аксессуары от бренда RED LINE известны своим качеством и надежностью, поэтому покупатели могут быть уверены в долговечности и практичности этого изделия. Независимо от того, занимаетесь ли вы спортом или просто используете фитнес-браслет в повседневной жизни, ремешок RED LINE станет вашим незаменимым помощником.


Теги товара: детские ремешки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ремешок силиконовый Red Line для Xiaomi Mi Band 7, красный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 220 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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