Ремешок BoraSCO для фитнес браслета Xiaomi Mi Band 5 красный
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Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
Xiaomi Mi Band 5
Цвет
красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%220 руб. 410 руб.
В наличии
Код товара: 377604
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
220 руб. -46%
410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
Xiaomi Mi Band 5
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50
Описание товара Ремешок BoraSCO для фитнес браслета Xiaomi Mi Band 5 красный
Ремешок BoraSCO для фитнес браслета Xiaomi Mi Band 5 красный Ремешок от компании BoraSCO прекрасно подходит для Xiaomi Mi Band 5. Силиконовый материал придаёт приятные тактильные ощущения, а так же устойчив к деформации.
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Теги товара: детские ремешки
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Бренд
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
Xiaomi Mi Band 5
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Ремешок BoraSCO для фитнес браслета Xiaomi Mi Band 5 красный Ремешок от компании BoraSCO прекрасно подходит для Xiaomi Mi Band 5. Силиконовый материал придаёт приятные тактильные ощущения, а так же устойчив к деформации.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, ремешки для фитнес браслетов, ремешки для смарт часов
Теги товара: детские ремешки
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, ремешки для фитнес браслетов, ремешки для смарт часов
Теги товара: детские ремешки
Ремешок BoraSCO для фитнес браслета Xiaomi Mi Band 5 красный - стоимость товара 220 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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