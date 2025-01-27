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Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Pine Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Pine Green

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Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Pine Green - фото 1
Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Pine Green - фото 2
Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Pine Green - фото 3
Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Pine Green - фото 4
Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Pine Green - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Smart Band 7 Pro
Цвет
зеленый
  • Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Pine Green - фото 1
  • Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Pine Green - фото 2
  • Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Pine Green - фото 3
  • Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Pine Green - фото 4
  • Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Pine Green - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639057
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Smart Band 7 Pro
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, г.
300

Описание товара Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Pine Green

Это надежный удерживающий аксессуар, разработанный для Xiaomi Smart Band 7 Pro. При помощи многочисленных отверстий на ремешке его можно регулировать по длине, что делает его незаменимым для каждого пользователя фитнес-трекера. Отверстия на ремешке Xiaomi обеспечивают также свободную циркуляцию воздуха, позволяя коже дышать и не создавая парникового эффекта. Изготовлен аксессуар из силикона, поэтому он мягкий, гибкий и эластичный. Он повторяет изгибы запястья и не создает ощущения дискомфорта даже при ношении смарт-часов в течение всего дня. Ремешок не вызывает раздражений на коже, он легкий и прочный, устойчивый на разрыв.



Теги товара: детские ремешки

Отзывы о товаре Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Pine Green

Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный оригинальный ремешок , покупал для девушки важно было что б в цвет подошел



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Smart Band 7 Pro
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Это надежный удерживающий аксессуар, разработанный для Xiaomi Smart Band 7 Pro. При помощи многочисленных отверстий на ремешке его можно регулировать по длине, что делает его незаменимым для каждого пользователя фитнес-трекера. Отверстия на ремешке Xiaomi обеспечивают также свободную циркуляцию воздуха, позволяя коже дышать и не создавая парникового эффекта. Изготовлен аксессуар из силикона, поэтому он мягкий, гибкий и эластичный. Он повторяет изгибы запястья и не создает ощущения дискомфорта даже при ношении смарт-часов в течение всего дня. Ремешок не вызывает раздражений на коже, он легкий и прочный, устойчивый на разрыв.


Теги товара: детские ремешки
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный оригинальный ремешок , покупал для девушки важно было что б в цвет подошел


Ремешок для смарт-часов Xiaomi Smart Band 7 Pro Strap Pine Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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