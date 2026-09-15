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Ремешок BoraSCO для фитнес браслета для Xiaomi Mi Band 7 красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ремешок BoraSCO для фитнес браслета для Xiaomi Mi Band 7 красный

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Ремешок BoraSCO для фитнес браслета для Xiaomi Mi Band 7 красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 7
Цвет
красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
260 руб.  620 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 569828
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ремешок BoraSCO для фитнес браслета для Xiaomi Mi Band 7 красный
260 руб. -58%
620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 7
Цвет
красный
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
30

Описание товара Ремешок BoraSCO для фитнес браслета для Xiaomi Mi Band 7 красный

Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов BoraSCO предлагают стильное и надежное решение для вашего устройства. Ремешок для часов от бренда BoraSCO, выполненный из высококачественного силикона, обеспечивает комфортное ношение и длительный срок службы. Сочетание легкости и прочности материала делает его идеальным для повседневного использования и активного образа жизни. Специально спроектированный для фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 7, этот ремешок гарантирует идеальную совместимость и легкость установки. Яркий красный цвет добавит вашему устройству выразительности и индивидуальности, выделяя вас из толпы. Оптимальный дизайн ремешка обеспечивает надежную фиксацию, а также приятные тактильные ощущения кожи. Ремешок легко чистится и поддерживает свой первоначальный вид даже при частом использовании. Выразите свою индивидуальность с аксессуарами BoraSCO и наслаждайтесь комфортом и стилем каждый день.



Теги товара: детские ремешки

Отзывы о товаре Ремешок BoraSCO для фитнес браслета для Xiaomi Mi Band 7 красный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 7
Цвет
красный
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов BoraSCO предлагают стильное и надежное решение для вашего устройства. Ремешок для часов от бренда BoraSCO, выполненный из высококачественного силикона, обеспечивает комфортное ношение и длительный срок службы. Сочетание легкости и прочности материала делает его идеальным для повседневного использования и активного образа жизни. Специально спроектированный для фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 7, этот ремешок гарантирует идеальную совместимость и легкость установки. Яркий красный цвет добавит вашему устройству выразительности и индивидуальности, выделяя вас из толпы. Оптимальный дизайн ремешка обеспечивает надежную фиксацию, а также приятные тактильные ощущения кожи. Ремешок легко чистится и поддерживает свой первоначальный вид даже при частом использовании. Выразите свою индивидуальность с аксессуарами BoraSCO и наслаждайтесь комфортом и стилем каждый день.


Теги товара: детские ремешки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ремешок BoraSCO для фитнес браслета для Xiaomi Mi Band 7 красный - стоимость товара 260 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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