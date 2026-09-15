Ремешок BoraSCO для фитнес браслета для Xiaomi Mi Band 7 красный
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Характеристики
Описание товара Ремешок BoraSCO для фитнес браслета для Xiaomi Mi Band 7 красный
Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов BoraSCO предлагают стильное и надежное решение для вашего устройства. Ремешок для часов от бренда BoraSCO, выполненный из высококачественного силикона, обеспечивает комфортное ношение и длительный срок службы. Сочетание легкости и прочности материала делает его идеальным для повседневного использования и активного образа жизни. Специально спроектированный для фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 7, этот ремешок гарантирует идеальную совместимость и легкость установки. Яркий красный цвет добавит вашему устройству выразительности и индивидуальности, выделяя вас из толпы. Оптимальный дизайн ремешка обеспечивает надежную фиксацию, а также приятные тактильные ощущения кожи. Ремешок легко чистится и поддерживает свой первоначальный вид даже при частом использовании. Выразите свою индивидуальность с аксессуарами BoraSCO и наслаждайтесь комфортом и стилем каждый день.
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Теги товара: детские ремешки
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Теги товара: детские ремешки
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