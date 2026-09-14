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Пленка на заднюю панель LuxCase для Samsung Galaxy A02 0.14mm Matte 86366 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пленка на заднюю панель LuxCase для Samsung Galaxy A02 0.14mm Matte 86366

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Пленка на заднюю панель LuxCase для Samsung Galaxy A02 0.14mm Matte 86366
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пленка защитная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 488354
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пленка на заднюю панель LuxCase для Samsung Galaxy A02 0.14mm Matte 86366
460 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LuxCase
Тип товара
Пленка защитная
Применение
на заднюю панель
Толщина
0.14 мм
Для смартфонов
Samsung Galaxy A02
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
10

Описание товара Пленка на заднюю панель LuxCase для Samsung Galaxy A02 0.14mm Matte 86366

Гидрогелевая пленка создана из полимерного материала, поглощающего и удерживающего влагу. Она обладает высокой прочностью, способна защитить смартфона от появления царапин и потертостей. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует параметрам заявленной модели.

Отзывы о товаре Пленка на заднюю панель LuxCase для Samsung Galaxy A02 0.14mm Matte 86366




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Характеристики
Бренд
LuxCase
Тип товара
Пленка защитная
Применение
на заднюю панель
Толщина
0.14 мм
Для смартфонов
Samsung Galaxy A02
Страна производитель
Китай
Описание
Гидрогелевая пленка создана из полимерного материала, поглощающего и удерживающего влагу. Она обладает высокой прочностью, способна защитить смартфона от появления царапин и потертостей. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует параметрам заявленной модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пленка на заднюю панель LuxCase для Samsung Galaxy A02 0.14mm Matte 86366 - купить по цене 460 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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