Пленка на заднюю панель LuxCase для Samsung Galaxy A02 0.14mm Matte 86366
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Характеристики
Тип товара
Пленка защитная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб.
В наличии
Код товара: 488354
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
460 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пленка защитная
Применение
на заднюю панель
Толщина
0.14 мм
Для смартфонов
Samsung Galaxy A02
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
10
Описание товара Пленка на заднюю панель LuxCase для Samsung Galaxy A02 0.14mm Matte 86366
Гидрогелевая пленка создана из полимерного материала, поглощающего и удерживающего влагу. Она обладает высокой прочностью, способна защитить смартфона от появления царапин и потертостей. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует параметрам заявленной модели.
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Бренд
Тип товара
Пленка защитная
Применение
на заднюю панель
Толщина
0.14 мм
Для смартфонов
Samsung Galaxy A02
Страна производитель
Китай
Гидрогелевая пленка создана из полимерного материала, поглощающего и удерживающего влагу. Она обладает высокой прочностью, способна защитить смартфона от появления царапин и потертостей. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует параметрам заявленной модели.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Пленка на заднюю панель LuxCase для Samsung Galaxy A02 0.14mm Matte 86366 - купить по цене 460 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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