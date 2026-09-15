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Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Honor 50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Honor 50

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Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Honor 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
350 руб.  840 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 508788
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Honor 50
350 руб. -58%
840 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Honor 50
Применение
на экран
Твердость
6
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х2
Вес, г.
30

Описание товара Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Honor 50

Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO - это надежное решение для защиты экрана вашего устройства. Изготовленные с применением современных технологий, они обеспечивают высокий уровень защиты от царапин и повреждений, благодаря своему твердому покрытию с твердостью 6. Толщина защитного материала составляет всего 0.2 мм, что позволяет сохранить чувствительность сенсора и обеспечивает комфортное использование без потери качества изображения. Продукция BoraSCO производится в Китае и отличается превосходным соотношением цены и качества. Защитные стекла и пленки этого бренда легко устанавливаются на экран, плотно прилегают и не оставляют пузырей. Это позволит надолго сохранить безупречный вид вашего устройства при активной эксплуатации. Выбирая BoraSCO, вы выбираете надежную защиту вашего смартфона!

Отзывы о товаре Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Honor 50




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Honor 50
Применение
на экран
Твердость
6
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO - это надежное решение для защиты экрана вашего устройства. Изготовленные с применением современных технологий, они обеспечивают высокий уровень защиты от царапин и повреждений, благодаря своему твердому покрытию с твердостью 6. Толщина защитного материала составляет всего 0.2 мм, что позволяет сохранить чувствительность сенсора и обеспечивает комфортное использование без потери качества изображения. Продукция BoraSCO производится в Китае и отличается превосходным соотношением цены и качества. Защитные стекла и пленки этого бренда легко устанавливаются на экран, плотно прилегают и не оставляют пузырей. Это позволит надолго сохранить безупречный вид вашего устройства при активной эксплуатации. Выбирая BoraSCO, вы выбираете надежную защиту вашего смартфона!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Honor 50 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 350 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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