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Стекло защитное Redline Honor X6 (2022) Full Screen tempered glass FULL GLUE черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стекло защитное Redline Honor X6 (2022) Full Screen tempered glass FULL GLUE черный

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Стекло защитное Redline Honor X6 (2022) Full Screen tempered glass FULL GLUE черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 611402
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Honor X6 (2022)
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.33 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Стекло защитное Redline Honor X6 (2022) Full Screen tempered glass FULL GLUE черный

Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует заявленной модели.

Отзывы о товаре Стекло защитное Redline Honor X6 (2022) Full Screen tempered glass FULL GLUE черный




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Совместимость
Honor X6 (2022)
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.33 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует заявленной модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стекло защитное Redline Honor X6 (2022) Full Screen tempered glass FULL GLUE черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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