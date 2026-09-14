Патч-корд Cablexpert UTP 5e 7.5м (PP12-7.5M)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
7.5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%280 руб. 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 486270
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
7.5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х3
Вес, г.
150
Описание товара Патч-корд Cablexpert UTP 5e 7.5м (PP12-7.5M)
Патч-корд Cablexpert длиной 7,5 метров — универсальное решение для подключения сетевых устройств на расстоянии. Одинаковые разъёмы RJ45 на обоих концах обеспечивают простую интеграцию в существующую инфраструктуру. Серый цвет органично впишется в любой офисный или домашний интерьер, не привлекая лишнего внимания. Категория витой пары Cat5e подходит для передачи данных на скорости до 1 Гбит/с, а омеднённые алюминиевые контакты гарантируют стабильный сигнал при ежедневном использовании. Идеально для построения или расширения локальной сети, когда важны качество и удобство подключения.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP6-7.5M, кат.6, FTP, 7.5м, серый
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP6U-10M, кат.6, UTP, 10м, серый
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитКоннектор 5bites US060A-20
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитПроходной адаптер RJ45 Cabeus CA-8p8c-C5e
-
В наличииЦена 330 руб. 490 руб.83 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert UTP 5e 10м (PP12-10M)
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP10-10M, кат.5e, UTP, 10м, серый
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитКоннектор 5bites US050A
-
В наличииЦена 390 руб. 930 руб.98 руб. в СплитПатч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.5e, 5.0 м, желтый (LAN-PC45/U5E...
-
В наличииЦена 410 руб. 600 руб.103 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert UTP 5e 15м (PP12-15m)
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP10-15M, кат.5e, UTP, 15м, серый
-
В наличииЦена 480 руб.120 руб. в СплитПроходной адаптер RJ45 Cabeus CA-8p8c-C6-SH
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитКоннектор 5bites US060A-50
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
7.5 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Патч-корд Cablexpert длиной 7,5 метров — универсальное решение для подключения сетевых устройств на расстоянии. Одинаковые разъёмы RJ45 на обоих концах обеспечивают простую интеграцию в существующую инфраструктуру. Серый цвет органично впишется в любой офисный или домашний интерьер, не привлекая лишнего внимания. Категория витой пары Cat5e подходит для передачи данных на скорости до 1 Гбит/с, а омеднённые алюминиевые контакты гарантируют стабильный сигнал при ежедневном использовании. Идеально для построения или расширения локальной сети, когда важны качество и удобство подключения.
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 7.5м (PP12-7.5M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert UTP 5e 7.5м (PP12-7.5M)