Кабель питания Gembird PC-186-VDE, 1,8 м
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260379
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х10х2
Вес, г.
177
Описание товара Кабель питания Gembird PC-186-VDE, 1,8 м
Кабель выполнен по немецкому стандарту DIN VDE и предназначен для подключения разъемом C13 системных блоков компьютеров, мониторов и прочей техники с розеткой типа C14. Вилка сделана по евростандарту CEE 7/7 с заземлением, соответствует современным стандартам оборудования.
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Кабель выполнен по немецкому стандарту DIN VDE и предназначен для подключения разъемом C13 системных блоков компьютеров, мониторов и прочей техники с розеткой типа C14. Вилка сделана по евростандарту CEE 7/7 с заземлением, соответствует современным стандартам оборудования.
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