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Патч-корд TWT UTP кат.5e 2.0 м, синий (TWT-45-45-2.0-BL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Патч-корд TWT UTP кат.5e 2.0 м, синий (TWT-45-45-2.0-BL)

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Патч-корд TWT UTP кат.5e 2.0 м, синий (TWT-45-45-2.0-BL) - фото 1
Патч-корд TWT UTP кат.5e 2.0 м, синий (TWT-45-45-2.0-BL) - фото 2
Патч-корд TWT UTP кат.5e 2.0 м, синий (TWT-45-45-2.0-BL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъемы
RJ-45
  • Патч-корд TWT UTP кат.5e 2.0 м, синий (TWT-45-45-2.0-BL) - фото 1
  • Патч-корд TWT UTP кат.5e 2.0 м, синий (TWT-45-45-2.0-BL) - фото 2
  • Патч-корд TWT UTP кат.5e 2.0 м, синий (TWT-45-45-2.0-BL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-77%
130 руб.  570 руб. 
Начислим 7 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636936
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Патч-корд TWT UTP кат.5e 2.0 м, синий (TWT-45-45-2.0-BL)
130 руб. -77%
570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TWT
Тип товара
Кабель
Разъемы
RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х2
Вес, г.
90

Описание товара Патч-корд TWT UTP кат.5e 2.0 м, синий (TWT-45-45-2.0-BL)

Кабель от TWT подходит для использования с широким спектром устройств, представляя собой универсальное и надежное решение для подключения, которое обеспечит бесперебойную работу ваших приборов.

Отзывы о товаре Патч-корд TWT UTP кат.5e 2.0 м, синий (TWT-45-45-2.0-BL)




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Характеристики
Бренд
TWT
Тип товара
Кабель
Разъемы
RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель от TWT подходит для использования с широким спектром устройств, представляя собой универсальное и надежное решение для подключения, которое обеспечит бесперебойную работу ваших приборов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Патч-корд TWT UTP кат.5e 2.0 м, синий (TWT-45-45-2.0-BL) - стоимость товара 130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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