Набор для творчества "Бусы бабочки в ящике 58550
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%1 710 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 464833
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
180 деревянных бусинок, 8 фигурок бабочек, 5 разноцветных шнурков, упаковка
Материал
дерево, текстиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х4
Вес, г.
403
Описание товара Набор для творчества "Бусы бабочки в ящике 58550
Прекрасный набор для маленьких ценителей красоты. Здесь собраны разноцветные бусины, шнурки и бабочки, из которых можно собрать украшения. Представьте, как это интересно и увлекательно! Ребенок учится сочетать цвета и формы, при этом активно фантазирует, развивает творческие способности. Смастерив ожерелье, можно подарить его маме или подружке. Чтобы части набора не растерялись, они собраны в деревянную коробку с отделениями. Работая с мелкими деталями, ребенок развивает мелкую моторику, чувство вкуса.
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Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
180 деревянных бусинок, 8 фигурок бабочек, 5 разноцветных шнурков, упаковка
Материал
дерево, текстиль
Страна производитель
Китай
Прекрасный набор для маленьких ценителей красоты. Здесь собраны разноцветные бусины, шнурки и бабочки, из которых можно собрать украшения. Представьте, как это интересно и увлекательно! Ребенок учится сочетать цвета и формы, при этом активно фантазирует, развивает творческие способности. Смастерив ожерелье, можно подарить его маме или подружке. Чтобы части набора не растерялись, они собраны в деревянную коробку с отделениями. Работая с мелкими деталями, ребенок развивает мелкую моторику, чувство вкуса.
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